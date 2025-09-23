Federico D'elia reveló que no habrá película de Los Simuladores: "Se cayó"

Federico D'elia reveló que no habrá película de Los Simuladores.

La esperada película de Los Simuladores, serie de televisión creada por Damián Szifrón que marcó un antes y un después en la televisión argentina, finalmente no se hará, de acuerdo a las últimas declaraciones de Federico D'elia. La explicación del actor sobre el difícil conflicto que suspendió el rodaje de la película.

En una entrevista con Jey Mammón, Federico D'elia se refirió a la película de Los Simuladores y confesó que si bien "no le molesta" la pregunta, "sí le molesta ser él quien tiene que dar la respuesta". “La respuesta la debería dar Paramount porque ellos saben por qué no y por qué sí, Nosotros firmamos un contrato, estábamos esperando para hacerla y de pronto se cayó", explicó el actor que encarnó a Mario Santos en la serie de dos temporadas.

“Yo creo que tiene que ver con lo económico, con la reestructuración de las compañías que hubo en las plataformas, pero nosotros estábamos muy avanzados para hacerla. Estamos en ese quilombo. Estamos viendo como nos despegamos de ese contrato", cerró Federico D'elia ahondando en el complejo entramado que dificulta el inicio de la producción.

El guión de la película de Los Simuladores ya está escrito y cuando se dio a conocer la noticia de la suspensión del rodaje, el periodista Rodrigo Lussich reveló: "Los tienen de rehenes y la película no va a salir porque Paramount no va a ceder los derechos".

El enojo de Martín Seefeld por la suspensión de la película de Los Simuladores

Días atrás el actor Martín Seefeld también se refirió a la suspensión de la película de Los Simuladores y remarcó: "Es una película atrasada. (...) Estamos tratando de poder desprendernos de ese contrato para quedar en libertad de acción para poder hacerla. Yo creo que lo que la gente tiene que saber es que también nos enoja mucho a nosotros".