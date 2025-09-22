Internaron de urgencia a Tom Holland durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day.

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day comenzó a principios de agosto en Glasgow y se detuvo de forma temporal después de que Tom Holland sufriera un accidente que lo dejó internado de urgencia. El actor fue hospitalizado tras sufrir una conmoción leve en el set el pasado 19 de septiembre y quedó en evaluación médica: los detalles sobre su estado de salud.

Según información de The Sun, Tom Holland se golpeó la cabeza al caer mientras estaba rodando una secuencia de acción, por lo que fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica. El actor recibió el alta médica en pocas horas tras la evaluación de los médicos y el periódico británico remarcó que durante el fin de semana Holland asistió a un evento benéfico junto a Zendaya, aunque se retiró antes de lo previsto por no encontrarse bien.

Deadline señaló que la suspensión del rodaje es puntual y responde al protocolo habitual tras un percance de este tipo, además de que Holland fue la única persona en resultar herida en la grabación. El medio estadounidense sumó que el intérprete guardará unos días de reposo "por precaución y volverá al set en breve", mientras que el equipo de Spider-Man 4 tiene prevista una reunión para ajustar el calendario y reorganizar el plan de trabajo tras una breve pausa en el rodaje.

La producción de Brand New Day se filmará en locaciones reales, a diferencia de su anterior entrega. "Vamos a apostar de verdad por ese cine a la vieja usanza y a rodar en localizaciones reales. Es un soplo de aire fresco, y creo que los fans van a estar muy contentos con lo que estamos haciendo", sostuvo Tom Holland en declaraciones a la prensa.

Elenco de Spider-Man: Brand New Day y fecha de estreno

Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) a partir de un guión de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, que retoman sus personajes como Pater Parker, Mary Jane y Ned, respectivamente, además de con Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Ciertos rumores apuntan a que Florence Pugh podría aparecer como Yelena Belova. Entre los nuevos fichajes que ya figuran en el elenco se encuentran también la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas, la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano, el actor de Separación, Tramell Tillman, y la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, en papeles todavía por confirmar. El estreno de la película está fijado para el 31 de julio de 2026.