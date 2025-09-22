Havanna lanza alfajores rosa en Argentina: el anuncio sobre el futuro de la marca.

Havanna anunció un importante cambio en sus alfajores con una línea especial durante el mes de octubre. La reconocida marca lanzará sus clásicos alfajores con dulce de leche con un baño rosa, por un motivo muy especial.

Havanna anunció su campaña "Mes Rosa" junto al Instituto Alexander Fleming (IAF), referente en oncología en Argentina y Latinoamérica, para concientizar sobre la importancia de hacerse los estudios para prevenir el cáncer de mama. Desde la compañía indicaron que la acción se trata de "una edición limitada del alfajor clásico de Havanna de chocolate y dulce de leche, cambiando su icónico envoltorio de papel dorado por una edición limitada de color rosa que invita a reflexionar sobre la salud y el autocuidado. "El producto solo estará disponible durante el mes de octubre en todos los locales de Havanna del país", agregaron.

Línea especial de Havanna por el "Mes rosa".

La importancia de hacerse los controles por el cáncer de mama

“Este mes, vos también pensá en vos”, es el lema de la campaña que está impulsando el Fleming. En declaraciones a la prensa, el IAF habló de la campaña con Havanna y sostuvo: “Queremos acompañar a todas las mujeres, hombres y sus familias en un recordatorio poderoso: la detección precoz salva vidas. En esta campaña, Havanna nos acompaña vistiéndose de rosa para multiplicar este mensaje de prevención”.

El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En Argentina son diagnosticados más de 130.000 casos cada año, posicionándolo como la tercera causa de muerte en el país, según la International Agency for Research on Cancer (IARC). Los tipos más prevalentes incluyen cáncer de mama, próstata, pulmón y colorrectal, siendo estos últimos los de mayor mortalidad.