Receta del mejor alfajor argentino para merendar el domingo en familia.

El alfajor es uno de los emblemas de la Argentina, y a lo largo de la República se pueden encontrar tantas variedades como pueblos. El santafesino es una de las versiones más populares. La crocancia de su galleta se combina a la perfección con la dulzura de su glasé y el dulce de leche entre las capas. A continuación te contamos cómo preparar alfajores santafesinos en casa, de forma muy fácil, para merendar el domingo en familia.

Receta de alfajores santafesinos en casa

El alfajor santafesino tiene sus raíces en 1851, con el nacimiento de la confitería "Merengo" en Santa Fe, fundada por Hermenegildo Zuviría. El sabor de esta maravilla santafesina se puede replicar en casa y disfrutar en familia. La receta es muy sencilla y se necesitan de muy pocos ingredientes, que seguramente se encuentran en tu alacena.

Ingredientes

Para la masa hojaldrada:

500 g de harina 0000.

250 g de manteca (fría, cortada en cubitos).

1 huevo.

1 pizca de sal.

1 cucharadita de jugo de limón o vinagre.

Agua fría (cantidad necesaria, unos 150 ml aprox.).

Para el relleno:

500 g de dulce de leche repostero.

Para el glasé:

250 g de azúcar impalpable.

2 claras de huevo.

Jugo de 1/2 limón.

Preparación

Preparar la masa hojaldrada:

Colocar la harina con la sal en un bol grande. Agregar la manteca fría en cubitos y arenar con las manos o procesadora, sin deshacer del todo la manteca (esto ayuda a formar las capas). Incorporar el huevo, el jugo de limón y de a poco el agua fría, hasta obtener una masa suave pero no pegajosa. Formar un bollo, envolver en film y llevar a la heladera 30 minutos.

Hojaldrar y estirar:

Estirar la masa en forma rectangular sobre la mesada enharinada. Doblarla en tres (como un sobre) y volver a estirar. Repetir este procedimiento 5 o 6 veces, siempre enfriando en heladera entre dobleces si se ablanda demasiado. Finalmente estirar la masa de unos 3 mm de grosor y cortar discos de 8-10 cm.

Cocción:

Disponer los discos en una placa enmantecada o con papel manteca. Pinchar la superficie con tenedor para que no se inflen demasiado. Hornear a 180 °C durante 10-12 minutos, hasta que estén apenas dorados. Dejar enfriar.

Armado:

Tomar un disco, cubrir con una buena capa de dulce de leche repostero. Tapar con otro disco y repetir hasta tener tres capas de masa y dos de dulce. Presionar suavemente para que queden bien compactos.

Glasé: