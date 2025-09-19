Churros caseros con dulce de leche como los de la playa: el paso a paso más fácil.

A pesar de que la arena se meta entre los dientes y se pegotee en los dedos junto al dulce de leche, pocos placeres son como el comer churros de la playa. La costa atlántica puede tener muchos encantos y defectos, también, pero podría ser catalogada como una de las maravillas del mundo el tener de fondo el mar, el viento soplando en la cara, las gotas secándose con el sol y frenar al churrero que pasa por la arena aplanada por las olas.

Puede ser un poco difícil llevar la costa argentina a casa, pero por lo menos se puede trasladar sus sabores a la merienda o desayuno. A continuación te explicamos cómo preparar churros con dulce de leche, iguales a los de la playa, de forma fácil y con muy pocos ingredientes.

Receta de churros con dulce de leche

Los churros no son más que una masa frita, hecha con agua, harina y aceite, entre otros pocos ingredientes. Lo más caro de la receta puede llegar a ser el dulce de leche, pero la mejor parte es que con un poco de azúcar espolvoreada por encima, este ícono de la panadería argentina sigue siendo igual de rico.

En casa se pueden preparar churros iguales a los de la playa.

Ingredientes

1 taza agua

100 gr manteca

1 taza harina 0000

2 huevos

1 pizca sal

dulce de leche

Preparación

En una olla hervir el agua, la sal y la manteca, cuando rompa el hervor, agregar de golpe la harina sin dejar de remover, hasta que se haga una mezcla pareja y se despegue de la olla. Retirar del fuego. Agregar los huevos uno a uno hasta que se integren. Colocar la masa en una churrera o manga con pico rizado de tamaña medio (pico nº 5 o 6). Hacer los churros sobre el cortándolos con un cuchillo (mas o menos de 10 cm). Calentar el aceite y luego sumergir el churro hasta que esté dorado en forma pareja. Apoyar sobre papel absorbente o rollo de cocina. Con una manga con pico largo y liso, rellenar los churros inyectando el dulce de leche por ambos lados. Espolvorear con azúcar.

En caso de no contar con una manga, se puede improvisar reutilizando un sachet de leche vacío. Comenzá por lavar el envase de plástico, secarlo y luego hacele un pequeño tajo en una de sus puntas inferiores. Rellená con la masa de churro y utilizala como si fuera una manga pastelera. Puede resultar un poco complejo realizar el mismo procedimiento con el dulce de leche, ya que en el caso de los churros hay que inyectarlo. De todas formas, se pueden comer espolvoreados con azúcar.