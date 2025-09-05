Apareció una enorme criatura misteriosa en una playa de Gran Bretaña y desconcertó a los científicos

Apareció una enorme criatura misteirosa en una playa de Gran Bretaña y desconcertó a los científicos.

La comunidad científica apunta los ojos a las playas de Gran Bretaña, donde una enorme criatura misteriosa fue arrastrada por las olas hacia la costa. Luego de haber descartado que se trate de una ballena, el horror entre los locales aumentó, mientras que la fascinación de los expertos por conocer lo que hay en las profundidades de Cefn Sidan, Gales, crece minuto a minuto.

Quien dio con el animal fue un turista que caminaba por la playa y rápidamente advirtió a las autoridades, que se pusieron en contacto con los especialistas en fauna marítima. La inmensa criatura esta en proceso de descomposición, por lo que su apariencia de gran tamaño generó verdadero terror entre los habitantes, y tras difundirse la noticia, el mundo espera impactado por novedades acerca de su identidad.

¿Cómo es la criatura hallada en Gran Bretaña?

Aún no hay detalles de cómo es la criatura hallada en Gran Bretaña. En las fotografías viralizadas se puede ver que tiene un tamaño similar o incluso mayor al de una ballena. Además, en lo que sería la cabeza del animal, se avistan unos cuernos, tal y como un dragón. En esta tónica, a los costados del tórax se entienden lo que podrían ser unas enormes aletas.

El animal fue encontrado en una playa de Gales por un turista.

¿El monstruo del Lago Ness? Cómo es la leyenda

La hipótesis de que la criatura hallada en Gran Bretaña se trate del Monstruo del Lago Ness no tardó en llegar. La similitudes con un dragón o monstruo marino encendieron las alarmas de los fieles creyentes de la leyenda, y llamó la atención de los más escépticos. La leyenda popular, que forma parte del folklore escocés, data de siglos. A lo largo del tiempo, muchos habitantes de la zona e incluso turistas que han viajado exclusivamente para toparse con "Nessie", aseguran haber visto a lo lejos a la misma o algún rastro de ella.

Científicos hipotetizaron que quizás se trate de un plesiosaurio, una criatura acuática de la prehistoria. Casualmente, la descripción de la misma coincide con la del animal que apareció en las playas de Gales: un animal físicamente enorme, con un cuello alargado, una cabeza pequeña y dos pares de aletas de propulsión bajo el agua. De todas formas, otros miembros de la comunidad científica han asegurado que esta hipótesis es inverosímil debido a los siguientes puntos: