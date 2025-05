Una actriz de Casi Ángeles y Casados con Hijos atraviesa un difícil momento.

Una reconocida actriz de teatro, cine y televisión dio a conocer a través de sus redes sociales que atraviesa un mal momento de salud por un cáncer de mama y contó que deberá operarse pronto. Se trata de Marta González, quien tuvo papeles en tiras de TV masivas como Casados con Hijos y Casi Ángeles, entre muchas otras.

La artista lucha contra el cáncer desde hace años y recientemente los médicos le dijeron que tendrá que extirparse la mama. En un sincero descargo, Marta González dio detalles de lo que atraviesa: "Bueno, saben que cuando estoy con anteojos es porque mi cara no da más. Les tengo que contar: mañana me opero nuevamente y estoy nerviosa".

"Me tienen que sacar la mama y sacarme una lonja de la espalda para cubrirme la piel que me sacan. O sea, que no estoy muy feliz que digamos, pero yo les voy a ir contando. Porque le voy a dar batalla. Hace 24 años que estoy luchando y gracias a los médicos, al instituto Fleming y a Dios que sigo estando", continuó su descargo la actriz. Y cerró: "Estoy indignada porque no tengo televisor en mi casa... Con lo que pago es una vergüenza que no tenga Internet. No voy a decir de quién es. Si no se me arregla, porque desde esta mañana".

González había hablado en marzo del año pasado sobre su enfermedad, cuando pronunció: "Lo mejor sería morirme, no quiero ver gente sufrir por mí. Yo estoy luchando otra vez con esto y, a veces, estoy un poquito cansada. Pero tengo que seguir luchando porque me lo pide mi hija y porque también me gusta vivir. A veces uno se cansa, yo estoy un poco cansada, no tengo tantas alas. Tanta gente que quiero, la muerte a mi no me asusta, me asusta el sufrimiento. No quiero hacer doler a la gente que me rodea", en diálogo con Tomás Dente.

Marta González.

