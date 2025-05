Un famoso músico debió cancelar su gira por un diagnóstico médico.

Uno de los músicos más emblemáticos del mundo en las últimas décadas reveló que recibió un duro diagnóstico de salud que le genera consecuencias en su vida diaria. El artista estaba próximo a emprender una gira mundial que debió cancelar por este motivo y anunció esta noticia a través de un reciente posteo de Instagram.

Se trata del cantautor y pianista estadounidense Billy Joel, quien reveló que se le diagnosticó hidrocefalia de presión normal, un trastorno cerebral. En el posteo de Instagram que utilizó para dar a conocer esta noticia, se puede leer que se somete a una fisioterapia y que los profesionales le indicaron que es mejor abstenerse de realizar actuaciones en vivo hasta que se recupere.

"Billy Joel ha anunciado que cancelará todos los conciertos programados tras un diagnóstico reciente de Hidrocefalia de Presión Normal (HPN). Esta condición se ha visto agravada por presentaciones recientes, lo que ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio", comienza el posteo de redes. Y sigue: "Siguiendo las indicaciones de su médico, Billy está recibiendo terapia física específica y se le ha aconsejado no presentarse durante este período de recuperación. Billy está agradecido por la excelente atención médica que está recibiendo y está plenamente comprometido con priorizar su salud. Está agradecido por el apoyo de los fans durante este tiempo y espera con ansias el día en que pueda volver a subir al escenario".

"Siento sinceramente decepcionar a nuestro público, y gracias por su comprensión", pronunció Billy Joel en esta situación. En cuanto a la devolución de entradas, se informó: "No necesitas realizar ninguna acción para recibir tu reembolso. Este se procesará automáticamente al método de pago original utilizado para la compra. Ten en cuenta que el reembolso se enviará al comprador original si las entradas fueron transferidas a otra persona".

Billy Joel

El drama de salud de una joven figura argentina

La influencer y conductora Marti benza habló de sus propbelmas de ansiedad y reveló: "Yo siento que siempre fui así, siempre me sentí como me siento. La exposición lo hizo peor, de repente cualquier cosa que hago o pienso siento que va a ser juzgado demasiado. Capaz flasheo que le importo a más personas de las que en realidad le importo Lo estoy trabajando pero siento que todos los días me levantó y lucho con eso. Hoy no me podía levantar. No quiero despertarme. No es por salir de la cama, es el hecho de tener que afrontar la vida".

"Capaz flasheo que le importo a más personas de las que en realidad le importo Lo estoy trabajando pero siento que todos los días me levantó y lucho con eso. Hoy no me podía levantar. No quiero despertarme. No es por salir de la cama, es el hecho de tener que afrontar la vida", continuó la youtuber en alusión a los probelmas de salud mebntal que atraviesa desde hace tiempo, sobre los que siempre habla sin tapujos para generar consciencia sobre la importancia de tratarlo con terapia y, si es neceasrio, tratamiento psiquiátrico.