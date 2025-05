La Sole se presentó en un canal de streaming y cantó en la calle.

Soledad Pastorutti es uno de los mayores íconos de la música folklórica argentina y, por ese motivo, suele ser considerada para formar parte de diferentes eventos en las fechas patrias. De ese modo, en el corriente 25 de Mayo la arequitense fue a festejar el Día de la Patria al canal de streaming La Casa, en cuyas inmediaciones compartió un momento con la gente.

Después de una entrevista en el programa de Lizardo Ponce, la intérprete de canciones como A Don Ata, Tren del Cielo y Vivir es Hoy acudió a la vereda donde la esperaban decenas de fans a quienes les cantó su clásica versión de Entre a mi pago sin Golpear. Desde las redes sociales del medio, compartieron imágenes del momento.

"Esto es La Sole. Qué honor tener en La Casa", escribieron en el pie de foto del posteo de Instagram. Al mismo tiempo, Natalia Pastorutti fue parte de los festejos de La Casa por el Día de la Patria como solista y también compartieron un video del momento en las redes: "Qué locura y qué honor tener a Nati en este 25 de Mayo", redactaron en el epígrafe de un video donde la hermana menor de La Sole habló sobre su despegue artístico de su hermana y su presente profesional.

FAlklore, el evento folklórico de Mex Urtizberea

En un posteo de redes sociales, desde Esto es Fa anunciaron el estreno de FAlklore. Se trata de un ciclo de charlas y música del que participarán decenas de artistas vinculados a la música de raíz argentina, entre ellos, La Sole. "Nació ¡FAlklore! Se estrena el 20 de junio a las 13h, Día de la Bandera, en el canal de YouTube. ¡FAlklore! es una tertulia hermana de ¡FA!, pero con luz propia. Se levanta más temprano, le gusta el día, el mate que gira, el vino que arranca, las palabras que se reparten y las guitarras que andan sin apuro”, comienza el pie de foto del posteo.

"¡FAlklore! nace de la necesidad de encontrarnos. Es una reunión en casa de Mex Urtizberea, que esta vez se abre como patio. Lo nuevo se sienta a la par de lo eterno para darse la mano. ¡FAlklore! es un encuentro presente. Una complicidad viva de voces, memorias y destinos. Todos se sientan a la mesa. Conversan, piensan, cantan, recuerdan, se emocionan, escuchan y proponen. El canto no se divide: se trama en una ronda de gentes de muchos paisajes. ¡FAlklore! es el sonido de lo que se hace con ganas, una propuesta similar al ¡FA! pero con foco en el folklore, para acercarlo a las nuevas generaciones", concluye.

El agradecimiento de La Sole tras sus shows en el Gran Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".