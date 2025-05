Soledad Pastorutti sorprendió a todos y contó su secreto mejor guardado: "Lo escondía"

Soledad Pastorutti sorprendió a todos y contó su secreto mejor guardado.

Soledad Pastorutti es una de las referentas indiscutidas del folklore en Argentina y a pocas semanas para el arranque de La Voz Argentina (Telefe) dió una entrevista a corazón abierto en la que se animó a revelar aspectos poco conocidos de su infancia y sus primeros años como artista hasta llegar a su merecida consagración artística.

"La Sole", oriunda de Arequito, Santa Fe, contó en una entrevista con Infobae como llevó el proceso de empezar a trabajar a la tierna edad de 14 años y reveló su secreto mejor guardado: "Internamente fue duro y te lo digo, porque aparecía el celular y yo era una de las pocas que tenía celular en mi grupo de amigos y lo escondía. No era la típica que andaba, o sea, cuando vos vivís es una sociedad pequeña, chiquita, donde todos nos conocemos, tomás otros recaudos”.

En el camino hasta alcanzar el éxito, "La Sole" debió administrar muy bien su popularidad a tan temprana edad y las reacciones que eso generó en todo su entorno social: “Está el que se compra el auto 0KM y pasa por el centro del pueblo a todo lo que da. Y está el que toma más recaudos porque sabes que hay cosas que son como guiños dentro de la sociedad. Yo ya tenía uno, que no lo podía evitar, que era que ya era famosa. Eso para mucha gente de mi edad, en ese momento decía: ‘ay’, o sea, eso y agrandarse, era lo que venía. Sí, era un poco incómodo a veces, no sé si culpa, yo trabajé mucho siempre”.

“Hoy te puedo decir que no tengo culpa de nada porque realmente me esfuerzo y me esforcé mucho, pero solamente puede dar fe de ese esfuerzo la gente que está al lado tuyo”, cerró Soledad Pastorutti, muy orgullosa con su carrera.

El descargo de La Sole por la muerte del papa Francisco: qué dijo la artista

Soledad Pastorutti compartió en un reciente posteo de redes sociales con un sentido mensaje en alusión a un fallecimiento que la tocó de cerca. La intérprete de canciones populares como El Bahiano, Tren del Cielo y Adonde Vayas se refirió al deceso del papa Francisco en su descargo y publicó un video del momento en que lo conoció.

La Sole, Axel y Martín Valverde cantaron para el Papa en Brasil en 2013, ante millones de personas desperdigadas por las playas de Río. La artista compartió imágenes de ese significativo momento para su carrera y también algunas fotos del momento en que conoció de cerca al Santo Pontífice, cuando la bendijo a ella y a una de sus hijas cuando era bebé.

El papa Francisco falleció a los 88 años el pasado lunes 21 de abril, después de meses de luchar con diferentes complicaciones de salud. Al igual que Pastorutti, un sinfín de artistas y personalidades de renombre alrededor del mundo hicieron públicas sus condolencias y su pésame por la partida del primer Papa americano. "Uno pone en el buscador Soledad Pastorutti y le puede aparecer desde un video tomando mate en su pueblo, hasta videos cantándole al Diego, a Messi, al Papa… la Sole señores" y "Wow Sole, qué lindo y qué fuerte!!" fueron algunos de los mensajes que le dejaron a La Sole en su posteo.