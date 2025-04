Ídolos del folklore despidieron a Musha Carabajal y hay emoción en el folklore: el video

Musha Carabajal falleció a los 70 años de edad.

El mundo del folklore atraviesa un momento de duelo con motivo del deceso del ícono del género, Musha Carabajal, de cuyo velatorio se conoció un video que se volvió viral. Varios colegas se reunieron alrededor del cajón del artista en medio del concurrido salón e interpretaron uno de los clásicos de Los Carabajal.

Mario Carabajal era el nombre de pila del fallecido músico, quien perdió su vida a los 70 años como consecuencia de una afección de salud por la que se retiró del grupo Los Carabajal un tiempo antes de su deceso. En el video se puede ver a una multitud alrededor del féretro entonando las estrofas de la clásica chacarera Flor de Cenizas, compuesta por Carlos Carabajal.

"Con el corazón lleno de dolor, anunciamos la partida de nuestro amado Mario 'Musha' Carabajal, pilar esencial del legendario grupo Los Carabajal. Su memoria perdurará en nuestra música y en nuestro corazones", escribieron desde el grupo tras la muerte de Musha. Y siguieron: "Pedimos oraciones por su descanso eterno, después de enfrentar con coraje una dura enfermedad. Agradecemos su respeto y apoyo a la familia en este momento tan difícil". Los Carabajal fue fundada en los sesenta por Musha junto a sus hermanos y primos y juntos crearon un precedente en la historia el folklore argentino, dejando un legado eterno a la cultura del país.

La despedida de La Sole a Musha Carabajal

"Gracias querido amigo por tu buena música y tu gran corazón. Que en paz descanses", fueron la palabras que dedicó La Sole en su posteo de redes, con una foto donde se la ve junto a su esposo, Jeremías Audoglio, y al fallecido artista.

