La Sole acudió a Luzu TV junto a Lali Espósito.

Soledad Pastorutti ya confirmó que será parte de la nueva temporada de La Voz Argentina en Telefe y, en medio de una rueda de prensa por el programa, protagonizó un gracioso momento en un canal de streaming. La voz de canciones como Tren del Cielo, Adonde Vayas y Lejos de Ti acudió a Luzu TV acompañada por Lali, quien también será parte del jurado del reality show.

Después de contar cómo se sienten ante este nuevo desafío profesional en el ámbito televisivo, La Sole y Lali Espósito fueron parte de un sketch junto a Santiago Talledo, Momi Giardina y Martín Garabal. El primero ofició de participante del reality, mientras que los segundos encarnaron a sus padres y las artistas fueron las jurados.

En el recorte del momento vivido al aire se puede ver a unas risueñas Lali y Soledad, tentadas por lo que hacía Talledo detrás de ellas, en su interpretación de la canción Mi Princesa de David Bisbal. Acto seguido, las artistas se dieron vuelta en señal de aprobación, entre risas por lo que hacía el actor ante ellas. "Es un milagro esto", soltó Pastorutti divertida. Por su parte, Espósito agregó: "Se te notó un poquito nervioso en la voz pero no importa, es lógico tener nervios en esta infancia". En ese momento, Giardina y Garabal entraron en plano y adujeron al supuesto fanatismo de su hijo ficticio por La Sole: "Fue muy fuerte. La primera palabra que dijo él fue Sole Pastorutti y la segunda fue Nati Pastorutti. No nos pidió un babero, nos pidió un poncho", soltaron entre risas.

El próximo show de Soledad Pastorutti en el Gran Rex

La nueva fecha confirmada por Soledad Pastorutti en el Teatro Gran Rex será el sábado 12 de octubre de 2024. Este show forma parte de la celebración por sus casi 30 años de trayectoria, desde su histórica aparición en Cosquín ‘96 hasta su presente como referente indiscutida del folklore moderno. Será una noche especial, no solo por su música, sino porque coincide con el cumpleaños de la artista, lo que promete un clima de fiesta total.

La Sole en vivo.

¿Dónde comprar entradas para ver a Soledad en el Gran Rex?

Las entradas estarán disponibles en Ticketek. También podrán conseguirse en la boletería del teatro, ubicado en Av. Corrientes 857, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recomienda estar atentos al anuncio oficial de DF Entertainment, la productora a cargo del evento, ya que se espera una gran demanda, como ocurrió con las funciones anteriores del 5 y 6 de abril.

El posteo de La Sole tras su show en el Gran Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy!!! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el “Nano”, nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".