Se confirmó lo que hará Lali con una mega estrella de la televisión y hay furor: "No puedo creer"

Lali Espósito recibió una inesperada invitada en Vélez.

Lali Espósito llevó adelante dos funciones del show en el que presenta su último disco en el Estadio Vélez Sarsfield y en ambas estuvo como invitada Moria Casán. Juntas, las divas argentinas dieron a conocer lo que harán en los próximos meses y causaron euforia en todo el público presente.

Después de la introducción de la canción Quiénes Son, en la que Espósito homenajea a Casán con dixits de su carrera, la artista de 78 años se hizo presente en el escenario y bajó las escaleras con outfits marcados por los brillos y el glamour, en ambas noches de Lali en Vélez. Durante una charla posterior a la canción entre ellas, Moria hizo una especial revelación en relación a la fecha de Espósito en Vélez, donde volverá a tocar el 6 de septiembre.

"¡Hello, gente! Feliz Día de la Patria, amores. Aguante Argentina y aplausos a Lali, por favor, que no puedo creer. Hay que llenar dos Vélez y el próximo en septiembre", comentó la One ante una multitud aclamante en el estadio ubicado en el barrio porteño de Liniers. "¿Venís?", le pregunto Lali en ese momento y ella respondió de manera contundente. "Obvio", soltó la protagonista de obras de teatro icónicas como Brujas, The Hole y Priscilla.

El sentido descargo de la hermana de Lali Espósito antes de los shows en Vélez

"Estaban haciendo una pasada y yo estaba mirando y en un momento la veía de chiquita, porque eso mismo que ella estaba haciendo era lo que hacíamos en mi casa cuando jugábamos", comenzó su descargo Espósito después de ver los ensayos de Lali. Y siguió: "En ese momento la miraba de frente y me acordaba de las dos en el 65. No es solo Lali, ahí trabaja mi mamá, trabajan mis amigos, es gente que conozco hace muchos años, que vio el crecimiento de mi hijo. Ayer chusmeaba TikTok y veía a la gente preparándose para los Vélez y es todo un movimiento por un ser humano que es mi hermana. Me emociona que una piba que nació en Parque Patricios, que nació en un hospital público, que fue a una escuela pública y que después tuvo la suerte de sostener lo que tiene hoy me emociona mucho que la gente la acompañe así. Cuando ella se sube al escenario lo que ofrece es a la altura del amor que recibe".

Lali en vivo.

Gira de Lali Espósito en 2025

Mayo

24 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)

25 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)

Junio

7 – Córdoba, Plaza de la Música

14 – Rosario, Metropolitano

21 – Mar del Plata, Polideportivo

28 – Montevideo, Antel Arena (Uruguay)

Julio

3 – Salta, Estadio Delmi

5 – Tucumán, Club Central Córdoba

6 – Santiago del Estero, Club Unión Santiago

11 – Corrientes, Playón Boca Unidos

12 – Santa Fe, Estación Belgrano

30 – San Luis, Microestadio Ave Fénix

Agosto

1 – San Juan, Aldo Cantoni

2 – Mendoza, Arena Maipú

Septiembre

6 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (ÚLTIMAS ENTRADAS)

Octubre