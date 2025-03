La gran noticia de Lali Espósito antes de tocar en Vélez

Lali Espósito hizo un anuncio que todos sus fans esperaban.

Lali Espósito está próxima a tocar en el Estadio Vélez Sarsfield con dos fechas agotadas, el 24 y 25 de mayo. En ese contexto de auge tanto por parte del equipo de la artista como de los fans, la cantante hizo un esperado anuncio sobre el material discográfico que presentará en sus recitales multitudinarios.

La intérprete de Disciplina, N5 y Boomerang posteó una publicación en su cuenta de Instagram en la que reveló la tapa y contratapa de su nuevo disco, además del nombre, la fecha de lanzamiento y el tracklist. En su entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina, Lali había adelantado que su álbum saldría poco antes de sus Vélez y en las últimas horas reveló toda la información al respecto.

No vayas a atender cuando el demonio llama es el nombre de lo nuevo de Espósito, que se estrenará el 29 de abril y cuyos singles ya publicados son Fanático, No Me Importa y Mejor que Vos, los tres con gran repercusión en el público argentino. La tapa del disco se basa en una imagen del abdomen de la artista sudado, con un jean tiro bajo puesto y un cinturón con una insignia que reza el nombre del disco, y en la contratapa se puede ver que el material tendrá 15 canciones.

La reflexión de Lali Espósito tras lo que dijo Milei sobre ella

La artista dialogó con su novio Pedro Rosemblat en Gelatina y allí aludieron a los dichos de Javier Milei en su contra en reiteradas oportunidades, después de que ella posteara en su cuenta de Twitter "Qué peligroso, qué triste", cuando La Libertad Avanza ganó en la PASO 2023. "Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. En ningún momento me arrepentí ni quise ir para atrás. Nunca voy a pensar que una expresión es un error. Se armó un lindo quilombo", sostuvo en alusión a su tweet. Y sumó: "Creo que lo que me parece más evidente es que tal vez represento todo eso, algo que demuestran día a día, que odian: soy mina y soy exitosa, entonces ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira, porque no puede ser que sea mina y me vaya bien".

Lali en vivo, en 2016.

"Y enfatizo en lo de mujer porque el Presidente siempre se expresó de una manera muy chota conmigo o con María Becerra, y nunca se expresó así con algún compañero varón que hizo declaraciones en su contra. Jode que sea una mina que se expresa. Y también necesitan colocarte en un lado, y me dicen kirchnerista, ellos no pueden creer que me exprese y diga que me parece peligroso y triste lo que hace. No tiene sentido colocarme a mí como la enemiga, yo soy una ciudadana que puede opinar", agregó su descargo Lali. Y siguió: "Es grave que violencia baje desde el primer mandatario, eso es feo. Pero que me 'bardeen' unos pibes en Twitter... la verdad que no me pasa nada".

Nueva fecha de Lali Espósito para Vélez 2025: los precios

Para el nuevo show del 6 de septiembre, las entradas ya están a la venta en Enigma Tickets y se puede abonar en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Galicia Visa. Los precios de las entradas varían según la ubicación y oscilan entre los siguientes montos: