Carmen Barbieri se hartó y contó la fuerte interna con El Trece: "No me pidieron ni permiso".

Este lunes 26 de mayo, Carmen Barbieri debutó en El Nueve con su nuevo programa tras su abrupta salida de El Trece. La emblemática conductora inició el nuevo ciclo con entusiasmo por la oportunidad, pero no desaprovechó la situación para enfrentar a El Trece y exponer cómo se portaron con ella.

Barbieri conducía Mañanísima por Ciudad Magazine y luego de unos años de éxito, la pasaron a El Trece, sin embargo, no obtuvo los números deseados por las autoridades del canal. En este marco, desde la señal de Adrián Suar decidieron desvincularla abruptamente y sin darle un margen de tiempo para poder conseguir otro trabajo. Esta situación sin dudas molestó a Carmen quien en repetidas ocasiones manifestó su molestia, pero durante su debut fue aún más enfática.

"¡Vamos globo de mi corazón! ¡Vamos Huracán todavía! Con esta murga maravillosa... hace 30 años viene sufriéndola, mi globo querido. Vamos a divertirnos, a entretenernos y a informarnos... ¡Con Carmen!", así empezó por decir Barbieri al inicio de su programa, refiriéndose al pasaje de Huracán a la final de la copa de la Liga. Sin embargo, tras demostrar entusiasmo y alegría, siguió con un fuerte palo para El Trece.

"A mí me rajaron de un canal, no me pidieron ni permiso y se quedó El Zorro con 15 capítulos que los repiten y los repiten, y sigue haciendo 5, 6, 10 puntos...", siguió. Luego de esta declaración, la conductora presentó a su equipo y siguió como si nada, aprovechando la oportunidad que le dieron desde El Nueve.

Nuevo programa de Carmen Barbieri: cómo fue el debut

El nuevo ciclo de Carmenn Barbieri se emite en las tardes de El Nueve, precisamente desde las 15:30. Al ser un horario bastante importante el ciclo, llamado Con Carmen, toca todos los temas: política, policiales, espectáculos y actualidad, un magazine completo que se posiciona en la grilla televisiva diaria.

El equipo de panelistas también es variado: Paloma Bokser, Maxi Legnani, Guille Barrios, Juani Velcoff y Anabelia Cerezo. Ellos acompañan a la conductora a lo largo del programa, aportando su mirada en relación a los temas que se abordan.

Durante la primera jornada, el programa logró hacer buenos números y posicionarse cerca de América TV, el mayor contrincante de El Nueve. Precisamente, llegó a hacer 2,6 puntos de rating y se ubicó tercero en la franja, por lo que se espera que se coloque como un ciclo aclamado. Precisamente, en este primer programa, Barbieri entrevistó a la mamá de L-Gante con la temática "cómo es ser la mamá de una estrella" y logró una gran conexión con el público.

Este debut se da en el marco de un período de crisis para el canal, ya que viene de jornadas con bajos números y mucha diferencia entre América TV. Sin ir más lejos, la semana pasada en promedio general, El Nueve cerró el miércoles 2.0 puntos de rating, lo que lo coloca 1,3 puntos de distancia de América TV, que concluyó con 3.3 gracias al pico que obtuvo en el prime time.