Vuelve The Mandalorian y Grogu en el 2026.

Disney se prepara para el regreso del spinoff más famoso de Star Wars: The Mandalorian tendrá su merecida película en el 2026 luego de tres exitosas temporadas que pueden verse en la plataforma Disney+. Los detalles sobre la trama y fecha de estreno del esperado filme.

El Mandaloriano y Grogu se embarcan en su misión más épica hasta ahora en Star Wars: The Mandalorian and Grogu de Lucasfilm, una nueva aventura de Star Wars que estrena solo en cines el 21 de mayo de 2026. Disney reveló un poster en el que también se ve la vuelta de los Hutts, clásicos villanos del universo.

Trama de Star Wars: The Mandalorian and Grogu

"El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu", reza la sinopsis oficial de Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Star Wars: cuándo se estrena la película de The Mandalorian y de qué va a tratar.

Dirigida por Jon Favreau, Star Wars: The Mandalorian and Grogu también está protagonizada por Sigourney Weaver, y está producida por Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, con música compuesta por Ludwig Göransson. Por el momento se desconoce si habrá cameos de más personajes queridos de Star Wars.