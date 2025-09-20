La espectacular película para enamorados que estrenó Disney y es ideal para ver el fin de semana

Cómo es la película Match: la reina de las apps de citas.

Disney+ añadió a su catálogo una comedia romántica basada en la historia real de la creadora de la aplicación de citas Bumble. Los detalles de Match: la reina de las apps de citas, la película que sigue a Whitney Wolfe y la creación de una app que une a miles de enamorados.

Match: la reina de las apps de citas presenta a Whitney Wolfe, interpretada por Lily James. Ella es una joven recién graduada de la universidad que usa su extraordinaria determinación e ingenio para abrirse paso en la industria tecnológica dominada por hombres para así poder lanzar una aplicación de citas innovadora y aclamada a nivel mundial (en realidad, dos), convirtiéndose en la mujer más joven en hacerse multimillonaria por cuenta propia.

La película Match: la reina de las apps de citas está dirigida por Rachel Lee Goldenberg y escrita por Bill Parker, Rachel Lee Goldenberg y Kim Caramele. El elenco también incluye a Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña y Dan Stevens. Jennifer Gibgot, Andrew Panay, y Lily James son los productores. La película volvió a reunir a Lily James y Dan Stevens, quienes compartieron escenas en Downton Abbey.

La increíble curiosidad detrás de la película

Fascinada por la historia de Whitney Wolfe y el origen de Bumble, la productora Jennifer Gibgot decidió llevarla a la pantalla convencida de que se trataba de un relato inspirador y necesario. Como dato de color, conoció a su pareja mediante una app de citas, lo que añade una conexión personal con el tema.