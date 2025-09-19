La saga de Toy Story estrenará su quinta película.

El universo de Toy Story se prepara para regresar a los cines en 2026 con Toy Story 5, la quinta entrega de la saga creada por los estudios Pixar. Dirigida y escrita por Andrew Stanton, con codirección de McKenna Harris y producción de Jessica Choi, promete explorar un tema muy actual: cómo los juguetes se enfrentan al creciente dominio de la tecnología en la vida de los niños.

Con esta quinta entrega, en Pixar buscan explorar cómo los juguetes tradicionales siguen siendo queridos y cómo sobrevivirán en un mundo donde niñas y niños tienen cada vez más dispositivos digitales. También se espera que haya humor, momentos emotivos, reflexiones sobre pertenencia, abandono, amistad, como ha hecho la saga antes, pero adaptado a los tiempos modernos. Además, con Jessie al frente, se anticipa una mirada fresca dentro del universo, que será estrenada precisamente el 19 de junio de 2026.

Imagen de Toy Story 5, publicada por Disney.

¿Cuál es la trama de "Toy Story 5"?

Después de los sucesos de Toy Story 4 (2019), donde Woody decide iniciar un nuevo capítulo para ayudar a juguetes abandonados y vivir “por su cuenta” como juguete perdido, al lado de Bo Peep, el universo continúa con Jessie como líder de la tropa de juguetes en Toy Story 5, junto a Buzz Lightyear sigue siendo su mano derecha.

El conflicto vendrá cuando Bonnie, ahora con unos ocho años, se sienta más atraída por un juguete electrónico nuevo: una tableta con forma de rana llamada Lilypad. Esto pone en jaque la relevancia de los juguetes tradicionales, que sienten que están siendo desplazados por los dispositivos electrónicos. Jessie deberá lidiar con este cambio, mientras Woody y el resto también tendrán que decidir su lugar en esta nueva realidad.

Recuento de la saga hasta ahora