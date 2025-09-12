Toy Story vuelve al cine: 8 curiosidades que nadie sabe del clásico de Disney

8 curiosidades de Toy Story a 30 años de su estreno.

Toy Story, clásico de Disney y Pixar estrenado en 1995, vuelve a las salas de cine de Argentina con motivo de su 30° aniversario. La película que catapultó a Tom Hanks y Tim Allen como estrellas del doblaje en el cine de animación, guarda secretos y curiosidades. Un repaso por 8 datos que pocos conocen sobre la querida historia del vaquero Woody y el astronauta Buzz Lightyear.

Pionera por naturaleza: Toy Story (1995) fue el primer filme de la historia animado completamente por computadora y el primera largometraje creado por Pixar Animation Studios. En una época en la que aún no existía la categoría Mejor Película Animada, Toy Story obtuvo tres nominaciones a los premios Oscar y fue reconocida con un Oscar honorífico por "Logro Especial". "Pixarianos" por siempre: 24 empleados de Pixar que trabajaron en la película original de Toy Story aún siguen trabajando en el estudio de animación, y seis de ellos forman parte de Toy Story 5, la esperada nueva entrega de la franquicia que llega a los cines el 18 de junio de 2026. La medida del juego: Woody tiene una estatura de 38 centímetros, y con el sombre puesto, de 40 centímetros. Buzz mide 29 centímetros y alcanza los 30 centímetros con su casco puesto. Un fondo icónico: el inconfundible empapelado de nubes de la habitación de Andy hace su aparición en Monsters Inc, de Disney y Pixar, cuando Randall entrena para asustar y enfrenta el desafío de camuflarse con diferentes fondos, entre ellos, el empapelado de Andy. La magia de la improvisación: la emblemática frase de Woody "Hay una serpiente en mi bota" fue un aporte espontáneo del actor Tom Hanks , la voz en inglés del personaje. Guiños por todos lados: en Toy Story, muchos de los libros en la biblioteca de la habitación de Andy llevan los nombres de los cortometrajes de Pixar, incluyendo Las aventuras de André & Wally b, disponible en Disney+. Además, se ven autores que llevan los nombres de miembros de Pixar. No siempre fue Pizza Planeta: en una versión inicial de Toy Story, Pizza Planeta se llamaría Pizza Putt, una combinación entre pizzería y minigolf. Con la aparición de Buzz, se transformó en Pizza Planeta, un autocine con temática espacial que podía confundirse con un puerto espacial. Una gasolinera Pixar: la gasolinera de Toy Story llamada Dinoco se inspiró en el estilo y el brillo de las gasolineras clásicas de los años '50. Para hacerla más creíble, sumaron el toque justo de luz intensa, manchas de aceite y textura de cemento. Dinoco también se puede ver en Cars de Disney y Pixar, como la compañía petrolera dirigida por Tex Dinoco, y el patrocinador de la Copa Pistón.

Lo que se sabe de Toy Story 5

Toy Story llegará a los cines el próximo 18 de junio de 2026 y marcará el final de la saga. En esta nueva entrega, dirigida por Andrew Stanton (Buscando a Nemo) y codirigida por Kenna Harris, los juguetes se enfrentarán con la obsesión de las infancias de hoy en día: la tecnología. Tom Hanks y Tim Allen volverán a prestar sus voces, y entre las incorporaciones se encuentra el fichaje de Conan O'Brien, quien tendrá un rol destacado en el filme.