A qué hora se estrena la película Lilo & Stitch en Disney+.

La remake del clásico animado Lilo & Stitch, éxito mundial de taquilla, llega a la plataforma de streaming Disney+ tras su paso por salas de cine. A qué hora del miércoles 3 de septiembre podrá verse la película en Argentina.

Dirigida por Dean Fleischer Camp, nominado al Oscar por Marcel, el caracol con zapatos, la película vuelve a contar la historia de Lilo, una niña hawaiana solitaria, y Stitch, un experimento alienígena con forma de peluche rebelde, que llegan a construir una familia inesperada. El mensaje de "ohana", que significa familia y que la familia nunca te abandona, se mantiene más vigente que nunca en esta reinterpretación visualmente deslumbrante. En Argentina, Lilo & Stitch estará disponible en Disney+ a partir de las 4 am del miércoles 3 de septiembre.

La actriz Maia Kealoha encarna a la pequeña Lilo, en tanto Stitch está creado de forma digital pero con un aspecto realista. El elenco de la remake se completa con Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Courtney B. Vance y Zach Galifianakis. La versión animada de Lilo & Stitch, estrenada en junio de 2002, fue un auténtico éxito de Disney: con un presupuesto estimado de 80 millones de dólares, recaudó aproximadamente 145,8 millones en Estados Unidos y Canadá, y otros 127,3 millones en el resto del mundo, alcanzando un total global de 273,1 millones.

¿Habrá Lilo & Stitch 2?

Aunque por el momento Disney no confirmó una secuela de la live action Lilo & Stich, el presidente de Disney Entertainment Andrew Bergman dio una entrevista a The Wall Street Journal y declaró que no se descarta ampliar el universo de la película tras su éxito: “Parece que funcionará muy bien, y es el tipo de proyecto que se presta para más entregas”.