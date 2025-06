¿Habrá película 2 de "Lilo & Stitch" tras su éxito en el cine?

Lilo & Stitch, la entrañable película animada de Disney estrenada en 2002, regresó a la pantalla grande con una nueva versión live-action que ya está dando que hablar. Esta reinterpretación, dirigida por Dean Fleischer Camp, no solo homenajea a la cinta original, sino que también suma una mirada moderna que logró conectar tanto con el público nostálgico como con nuevas generaciones.

El estreno del live-action fue un verdadero fenómeno mundial, y su éxito avivó una pregunta que circula con fuerza en redes sociales: ¿habrá una película 2 de Lilo & Stitch? Con millones de fans expectantes y un desempeño arrollador en taquilla, Disney ya dio señales de que podríamos ver una continuación de esta historia.

¿Está confirmada la secuela de Lilo & Stitch?

Por el momento, Disney no ha confirmado oficialmente una película 2 de Lilo & Stitch. Sin embargo, las declaraciones recientes de Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, fueron más que alentadoras. En diálogo con The Wall Street Journal, Bergman señaló: “Parece que funcionará muy bien, y es el tipo de proyecto que se presta para más entregas”, dejando la puerta abierta a futuras aventuras de Lilo y su compañero alienígena.

Disney no confirmó una secuela del live-action de Lilo & Stitch.

Además, el universo de Lilo & Stitch ya fue expandido en el pasado con varias secuelas animadas, como Stitch! The Movie (2003), Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch (2005) y Leroy & Stitch (2006). Estas historias podrían servir de base para nuevas adaptaciones live-action, con personajes que aún no aparecen en la primera entrega, como Gantu o el resto de los experimentos alienígenas.

¿Cómo le fue a Lilo & Stitch en taquilla?

Uno de los principales motivos por los que Disney consideraría una secuela es el rendimiento comercial de la película. En su primer fin de semana, el live-action de Lilo & Stitch recaudó 183 millones de dólares solo en Estados Unidos, superando a gigantes como Top Gun: Maverick (160 millones en 2022). A nivel global, las cifras también sorprendieron: el filme alcanzó los 341,7 millones de dólares en tres días, ubicándose entre los estrenos más exitosos del año.

Este impacto se debe no solo al cariño por el film original, sino también al trabajo del elenco, en especial de Maia Kealoha (Lilo) y Sydney Agudong (Nani), cuya representación de la cultura hawaiana fue muy bien recibida por crítica y público. “Hawái está lleno de talento. Ver eso reflejado en una producción de esta magnitud fue absolutamente increíble”, declaró Agudong a People.