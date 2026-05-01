Uno por uno: los puntajes de los jugadores de River en el empate ante Bragantino por Copa Sudamericana

Los puntajes de River en la victoria ante Bragantino.

River Plate venció por 1 a 0 de forma agónica a Red Bull Bragantino en condición de visitante por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. A pesar de un flojo partido de los dirigidos por Eduardo Coudet, el tanto de Lucas Martínez Quarta en tiempo de descuento le dio un triunfo fundamental al cuadro de Núñez, que venía de sufrir hace poco más de una semana un duro golpe tras la derrota en el Superclásico ante Boca Juniors.

Con este resultado, el 'Millonario' quedó como único líder de su zona con siete unidades producto de dos victorias y un empate. En la próxima jornada, enfrentará a Carabobo fuera de casa en un partido que puede casi asegurar su clasificación a la siguiente fase.

Los puntajes de River Plate en el empate ante Red Bull Bragantino

Santiago Beltrán (8): una vez más figura. Contuvo un buen remate en el primer tiempo y fue clave atajando el penal de Sasha. El joven arquero volvió a demostrar su gran presente en una instancia clave y le pone presión a Coudet ante el inminente regreso de Franco Armani.

Gonzalo Montiel (4): el lateral derecho de la Selección Argentina tuvo un partido discreto, aportando sus ganas habituales pero sin mayores ocasiones en el encuentro.

Lucas Martínez Quarta (5): partido para el olvido para el capitán del 'Millonario' que logró salvar con un gol fundamental en tiempo de descuento. Tuvo varios errores durante la primera mitad y uno demasiado infantil en el complemento que derivó en el penal para el rival.

Lautaro Rivero (4): sin mayores intervenciones en el partido, el central cerró un flojo partido de la dupla defensiva de River.

Marcos Acuña (5): fue el arma principal para pasar al ataque de un equipo que careció de ideas para generar peligro durante gran parte del duelo. También se mostró sólido en defensa.

Tomás Galván (4): logró un poco más de protagonismo en el segundo tiempo, cuando el cuadro brasileño quedó con uno menos. Aún así, no pudo desequilibrar ni tuvo peso en el área rival con la pelota en los pies.

Juan Cruz Meza (4): dejó algunas buenas sensaciones pero se hizo amonestar temprano de forma innecesaria, yendo a trabar de forma imprudente en una pelota dividida. Se fue reemplazado en el entretiempo.

Ian Subiabre (4): otro que salió reemplazado tras los primeros 45 minutos, el juvenil estuvo impreciso y no tuvo grandes intervenciones en su tiempo en cancha.

Aníbal Moreno (5): correcto pero no desequilibrante, manejó los hilos del equipo en el último tramo tras la expulsión de Alix Vinicius.

Maximiliano Salas (4): otra participación con más ganas que claridad para el ex Racing, que salió sobre el final sin tener casi disparos al arco salvo un cabezazo en el primer tiempo.

Facundo Colidio (4): completó los 90 minutos sin prácticamente tirar al arco. Buscó asociaciones pero sin mayor éxito.

Giuliano Galoppo (6): de menor a mayor, logró generar las primeras ocasiones serias de peligro aprovechando el hombre de menos de Bragantino.

Kendry Páez (5): mostró algunos de los destellos de su calidad pero no logró traducirlas en ocasiones de peligro.

Joaquín Freitas (5): no tuvo grandes chances pero, al igual que las últimas veces que entró desde el banco de suplentes, se posicionó como una buena presencia en el área rival en el tramo final del cotejo.

Agustín Ruberto (-): ingresó en los minutos finales para buscar la victoria y no tuvo mayores intervenciones.

Lucas Silva (6): si bien entró en los minutos finales, metió un centro impecable para la llegada de Martínez Quarta que abrió el resultado sobre el final.