Seis de cada diez niños son pobres: desde La Rioja advierten por el impacto de la crisis en las infancias de Argentina

En un contexto de crisis económica impulsado por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, desde el gobierno de La Rioja se expresó preocupación por el impacto del contexto en la infancia, tras conocerse datos que indican que seis de cada diez niños en el país viven en situación de pobreza.

La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, en diálogo con medios locales, sostuvo que se trata de una realidad “preocupante” que afecta directamente a las familias y que empuja a muchos niños y adolescentes a involucrarse en tareas vinculadas a la subsistencia. “Son niños que forman parte de hogares atravesados por una crisis que parece no tener fin”, señaló.

Tareas de supervivencia y trabajo infantil

Espinosa explicó que, en la provincia, estas situaciones suelen manifestarse a través de lo que denominó “tareas de supervivencia”, como la colaboración en ventas informales o actividades familiares. “Vemos niños que ofrecen bolsas en supermercados o acompañan a sus padres en la venta de productos”, detalló.

En ese sentido, aclaró la diferencia entre trabajo infantil y tareas de supervivencia. Según indicó, el trabajo infantil implica la explotación de menores por parte de un adulto con fines económicos, lo que está prohibido y sancionado por la ley. En cambio, las tareas de supervivencia surgen en el marco de la necesidad familiar, aunque advirtió que tampoco deberían naturalizarse.

Frente a estos casos, la funcionaria aseguró que existe un protocolo de actuación que puede activarse mediante denuncias presenciales o a través de canales digitales, incluso de manera anónima. “En todos los casos interviene el Estado. Si hay trabajo infantil, se sanciona al empleador; si se trata de supervivencia, se busca acompañar a la familia”, explicó.

Además, remarcó que el objetivo es garantizar que los niños puedan desarrollarse en condiciones adecuadas: “Las infancias deben estar en la escuela, jugando, haciendo deporte. No pueden ser empujadas a sostener la economía familiar”.

En este marco, Espinosa insistió en priorizar políticas públicas orientadas a la protección de la niñez en un contexto económico que definió como “caótico”, y puso en valor el rol del Estado. De esta manera, destacó que La Rioja sostiene y fortalece políticas activas para garantizar derechos y evitar que estas situaciones se profundicen.

Protocolos de seguridad en las escuelas públicas

El Gobierno de la provincia de La Rioja confirmó que avanza en una investigación profunda tras la aparición de mensajes amenazantes en escuelas de la capital, una situación que generó preocupación en la comunidad educativa. En paralelo, anticipó que se trabaja junto al Ministerio de Educación en la elaboración de nuevos protocolos de actuación.

Desde la provincia se hizo referencia al caso registrado en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 y se advirtió que no se trata de un hecho aislado. En ese sentido, el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, señaló en diálogo con Nueva Rioja: “Lamentablemente, La Rioja no está exenta de este tipo de situaciones que se han venido registrando a nivel país y, también, en el mundo. De este fenómeno de mensajes de amenazas en las escuelas, es un fenómeno masivo que está siendo investigado y analizado”.

Las autoridades provinciales remarcaron que el abordaje será integral, con intervención interinstitucional, y que el objetivo es reforzar las herramientas de prevención y respuesta ante situaciones de este tipo en el ámbito escolar.