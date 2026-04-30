Caso Loan: el fallo clave que podría cambiar el rumbo del juicio

A semanas de que inicie el juicio por Loan, los fiscales aguardan por una resolución de la Justicia que será clave para el proceso. Según el pedido formal de Tamara Pourcel y Carlos Schaefer, ante la complejidad del caso con 17 imputados, buscan que la acusación pública en el juicio esté representada por un equipo de 7 funcionarios.

La Fiscalía argumenta que esto se debe a las dos causas acumuladas bajo un mismo expediente, que tiene más de 90 cuerpos y 900 páginas de prueba. En la intervención conjunta, participarían fiscales y representantes de la PROTEX.