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Desaparición de Loan

Caso Loan: el fallo clave que podría cambiar el rumbo del juicio

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Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

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A semanas de que inicie el juicio por Loan, los fiscales aguardan por una resolución de la Justicia que será clave para el proceso. Según el pedido formal de Tamara Pourcel y Carlos Schaefer, ante la complejidad del caso con 17 imputados, buscan que la acusación pública en el juicio esté representada por un equipo de 7 funcionarios.

 

La Fiscalía argumenta que esto se debe a las dos causas acumuladas bajo un mismo expediente, que tiene más de 90 cuerpos y 900 páginas de prueba. En la intervención conjunta, participarían fiscales y representantes de la PROTEX.

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Escándalo en el caso Loan: denuncian por abuso sexual a uno de los imputados

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Caso Loan: el abogado de la familia adelantó cuál sería la pena

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