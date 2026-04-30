Carapaz sigue recuperación y se perderá el Giro de Italia, con vista puesta en el Tour de Francia

Imagen de archivo del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, del EF Education-EasyPost, ganando la etapa 11 del Giro de Italia, entre Viareggio y Castelnovo ne' Monti, Italia.

​El excampeón olímpico Richard Carapaz se perderá el Giro ‌de Italia ‌de este año mientras continúa recuperándose de una operación perineal, según informó el miércoles su equipo, el EF Education–EasyPost.

El ecuatoriano de 32 ​años, que ⁠ganó la medalla de oro ‌en la prueba ⁠de ruta de ⁠los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, centrará ahora su atención ⁠en el Tour de ​Francia, que comienza ‌el 4 de ‌julio en Barcelona y terminará ⁠el 26 de julio en París.

"Para mí es una decepción total, porque ​el Giro ‌es una carrera por la que siempre he sentido mucho cariño y que esperaba con ilusión", ⁠declaró Carapaz en un comunicado del equipo.

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"Encontrarme en esta situación es frustrante porque le dedicas mucho esfuerzo y tiempo, pero al final tengo que dar ‌prioridad a mi salud ahora y seguir adelante. Son cosas para las que no estás preparado. Sacaré lo mejor ‌de ello y seguiré adelante. Estamos a las puertas del Tour", ‌agregó.

El ⁠Giro de Italia se celebrará del 8 ​al 31 de mayo.

Con información de Reuters