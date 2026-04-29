Francia detecta alto incumplimiento de normas UE en productos de plataformas online

Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

La autoridad francesa de protección del consumidor informó el miércoles de que tres cuartas partes de los productos que analizó el ‌año pasado, procedentes de las ‌principales plataformas de comercio electrónico, no cumplían con las normas de la Unión Europea.

La Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF, por sus siglas en francés) señaló que había analizado más de 600 productos adquiridos en siete plataformas online extranjeras en 2025, el triple de los analizados en años anteriores. Se constató que el 75% no cumplía con ​la normativa de la ⁠UE y que el 46% era tanto no conforme como peligroso.

El ‌organismo regulador señaló que centró sus pruebas en categorías de ⁠alto riesgo y que los resultados no ⁠pueden extrapolarse a la totalidad de la oferta de productos de las plataformas. No reveló los nombres de las siete plataformas cuyos productos fueron analizados.

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Francia ⁠ha liderado una campaña de control a escala europea contra plataformas ​de comercio electrónico de descuento como Shein y Temu, ‌que, según los minoristas, han disfrutado ‌de una ventaja desleal debido a la exención de derechos de ⁠aduana sobre los paquetes de bajo valor de ropa y gadgets que envían directamente desde fábricas en China.

El organismo regulador francés afirmó que compartiría los resultados con la Comisión Europea, que, en virtud de la Ley de ​Servicios Digitales ‌de la UE, tiene competencias para imponer multas de hasta el 6% de la facturación global a las plataformas, y que ha abierto investigaciones sobre Shein, Temu (propiedad de PDD) y AliExpress (propiedad de Alibaba).

La DGCCRF señaló que todos los aparatos eléctricos analizados, incluidos ⁠los dispositivos para el cuidado del cabello, incumplían la normativa, y que casi tres cuartas partes se consideraban peligrosos debido a riesgos como descargas eléctricas o incendios.

Los productos infantiles, las joyas y la ropa presentaban incumplimientos generalizados, incluidos riesgos de asfixia y niveles excesivos de sustancias químicas, según el organismo regulador.

Las autoridades no revelaron los resultados de cada plataforma, alegando que las investigaciones siguen en curso. ‌Sin embargo, los representantes del Gobierno señalaron que la magnitud de los incumplimientos apuntaba a problemas estructurales más que a fallos aislados.

"Cuando el incumplimiento alcanza el 70-75%, ya no se trata de una excepción, sino que forma parte del modelo de negocio", dijo un representante durante una rueda de prensa de la ‌DGCCRF. "Esto no es un juicio de valor, solo una constatación de los hechos".

En marzo, la solicitud de Francia de suspender el mercado online del minorista chino Shein ‌fue rechazada por ⁠el Tribunal de Apelación de París, lo que supuso una victoria para el gigante de la moda rápida tras el ​escándalo por las muñecas sexuales con aspecto de niñas que se encontraron a la venta en su página web.

Con información de Reuters