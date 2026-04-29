Final explicado de "Santita", la serie de Netflix que debate sobre la eutanasia

Gael García y Paulina Dávila en "Santita". (Crédito de foto: Netflix)

La serie mexicana Santita, disponible en Netflix, cuenta la historia de María José Cano, una ginecóloga cuya vida cambia de forma drástica, tras un accidente que le deja una discapacidad motriz. A partir de ese hecho, toma una decisión radical: abandona en el altar a Alejandro, su gran amor. Años después, cuando su vida parece haber encontrado un nuevo equilibrio, el pasado regresa con una propuesta inesperada que la obliga a revisar sus elecciones, sus miedos y las formas en que construyó su identidad. La ficción mezcla drama íntimo con temas sociales, en una narrativa centrada en segundas oportunidades.

El final explicado de "Santita"

El final de la miniserie propone una resolución emocional más que romántica. Santita ayuda a Alejandro a morir mediante eutanasia, respetando su deseo de no seguir viviendo en condiciones de dolor y deterioro. La escena no está construida como un acto impulsivo, sino como un proceso íntimo y consciente, en el que ella entiende que prolongar su vida sería prolongar su sufrimiento.

Tras la muerte de Alejandro, Santita es detenida por las autoridades, ya que su acción es considerada ilegal, lo que deja su futuro judicial abierto y ambiguo. Este desenlace combina lo emocional con lo legal, evitando una resolución cerrada y apostando por el conflicto.

La explicación de este final radica en la transformación del personaje. Durante toda la serie, Santita intenta escapar de la idea de ser “la buena”, alguien que siempre hace lo correcto. Sin embargo, en el momento decisivo, actúa desde una ética profundamente humana: prioriza el bienestar del otro por encima de las normas. No se trata de un acto de desesperación, sino de amor llevado al límite, donde la pregunta deja de ser qué es legal y pasa a ser qué es compasivo.

Escena de "Santita". (Crédito de foto: Netflix)

Reflexiones sobre el final de "Santita" y el significado

Desde una mirada más humana, el desenlace resulta incómodo pero honesto. La serie plantea una situación en la que no hay respuestas fáciles: ¿es correcto aliviar el sufrimiento si eso implica romper la ley? Santita elige hacerse cargo de esa contradicción. Su decisión no la libera, sino que la condena, pero también la define. En ese sentido, el final evita el romanticismo clásico y propone algo más cercano a la realidad: amar también puede implicar perder, cargar con culpas y aceptar consecuencias.

Santita cierra con una reflexión potente sobre los límites del amor y la autonomía personal. No ofrece consuelo ni certezas, sino una pregunta abierta que incomoda y permanece: qué significa realmente hacer lo correcto.