Mundial 2026: Argelia pierde a una de sus figuras de cara al debut con la Selección Argentina

Argelia perdió a su arquero para el Mundial.

A mes y medio del inicio del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, la Selección de Argelia ha recibido una alarmante noticia de cara a su debut del próximo 16 de junio contra la Selección Argentina en Kansas. Este domingo, uno de los jugadores clave del equipo africano se fue lesionado después de sufrir un choque en el marco del partido entre Granada y Almería por la fecha 37 de Segunda División de España.

Se trata de Luca Zidane, el hijo del histórico Zinedine Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998 y recordado por el cabezazo a Marco Materazzi en la final contra Italia en Alemania 2006. Durante el cruce con Almería, el arquero argelino-francés chocó con Thalys, con un impacto tan fuerte que le produjo una conmoción cerebral que lo obligó a ser trasladado de urgencia a un centro médico una vez finalizado el partido.

Si bien la conmoción no pasó a mayores y el guardameta de Granada se encuentra estable, el problema es que sufrió una fractura en la mandíbula y el mentón, una lesión que prácticamente lo deja afuera de la lista mundialista. El panorama para Zidane es complejo, ya que no podrá terminar la temporada en España y, en caso de pasar por cirugía, no hay garantías de que llegue en forma para la Copa del Mundo contra la “Albiceleste”.

Desde el club español lanzaron un comunicado dando a conocer la situación del jugador, que había tomado importancia en el seleccionado argelino. “Las pruebas médicas realizadas a Luca Zidane, tras la conmoción cerebral sufrida en el último partido ante la UD Almería, revelan que el guardameta sufre también una fractura en su mandíbula y mentón”, informó Granada, que también advirtió que la decisión final dependerá de las recomendaciones de los médicos y de Luca.

Para Argelia, la baja de Zidane es alarmante de cara al Mundial 2026, incluso a pesar de su reciente incorporación. El arquero tuvo su debut en octubre del 2025 contra Uganda y apenas lleva seis partidos con el seleccionado africano, aunque con importantes actuaciones en la Copa de África y en el último amistoso contra Uruguay, que terminó en un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Zidane quedó tendido tras el choque.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026