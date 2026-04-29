Los corales de Abrolhos en Brasil, los más diversos del Atlántico Sur, se reducen por alza de temperatura

La cobertura de coral de los arrecifes de Abrolhos en Brasil, el ecosistema coralino con mayor biodiversidad del Atlántico ‌Sur, se ha reducido en ‌torno a un 15% en los últimos 18 años debido al cambio climático y a la actividad humana, informaron a Reuters investigadores de Río de Janeiro.

Las olas de calor marinas relacionadas con el cambio climático han intensificado los denominados episodios de blanqueamiento, en los que los corales expulsan las algas que los habitan, lo que socava de forma permanente la ​salud de los corales, ⁠afirmó Rodrigo Leão de Moura, biólogo marino de la Universidad Federal ‌de Río de Janeiro.

"Con el aumento de la frecuencia de ⁠las olas de calor, los corales pueden ⁠recuperar su color, pero desarrollan necrosis y enfermedades y siguen muriendo porque su salud se ha visto comprometida", dijo Moura.

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Los arrecifes de coral de todo ⁠el mundo sustentan alrededor de una cuarta parte de la ​vida marina, pero ahora se encuentran en un proceso ‌de extinción casi irreversible que los ‌científicos han descrito como el primer "punto de inflexión" en el colapso ⁠de los ecosistemas provocado por el clima.

Para que los arrecifes se recuperen, los científicos afirman que el mundo tendría que intensificar drásticamente las medidas climáticas para reducir las temperaturas a solo 1 grado Celsius por encima ​del promedio ‌preindustrial.

Sin embargo, las temperaturas promedio globales ya se han elevado entre 1,3 y 1,4 grados Celsius (2,3 y 2,5 grados Fahrenheit) por encima del promedio preindustrial, según datos de agencias científicas de la ONU y la UE.

Investigadores de Brasil estudiaron los arrecifes de ⁠Abrolhos desde 2006 hasta 2023. Los resultados, publicados en la revista Proceedings B de la Royal Society, muestran "cambios insidiosos en las comunidades de corales, incluido el colapso de los corales ramificados".

Los corales ramificados de mayor tamaño sostienen la estructura del arrecife, pero están siendo sustituidos por especies de crecimiento más rápido que aportan menos beneficios ecológicos, según el estudio.

La actividad humana agrava el daño, ya ‌que los sedimentos removidos por el dragado del canal de navegación en el cercano puerto de Caravelas deterioran la calidad del agua y asfixian a los corales, señaló Moura.

Las áreas marinas protegidas locales no han frenado el declive de los corales, lo que indica que, aunque son fundamentales para proteger ‌la biodiversidad, no son suficientes ante una crisis climática global, según el informe.

Los arrecifes sustentan la pesca, el turismo, el empleo y los medios de vida costeros, ‌afirmó Ricardo Gomes, ⁠biólogo del Instituto Mar Urbano, y añadió que los riesgos de colapso van mucho más allá de la vida ​marina.

"Poner en peligro Abrolhos significa poner en peligro toda la biodiversidad de la costa brasileña", dijo Gomes.

Con información de Reuters