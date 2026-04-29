Reino Unido expulsa a diplomático ruso en represalia por las acusaciones de espionaje de Moscú

Imagen de archivo de la embajada rusa en Londres, Reino Unido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico anunció ‌el miércoles ‌la expulsión de un diplomático ruso como medida de represalia, después de que Rusia expulsó el mes pasado a un funcionario de ​la embajada ⁠británica en Moscú y ‌lo acusó de espionaje ⁠económico.

Un portavoz ⁠del Gobierno condenó de forma enérgica las acciones de Rusia ⁠en marzo, calificando las ​acusaciones de injustificadas y ‌desestimando las alegaciones ‌por considerarlas infundadas y ⁠parte de una campaña de intimidación.

"Este comportamiento es totalmente inaceptable, y no ​toleraremos ‌el acoso ni la intimidación de nuestro personal diplomático", declaró el portavoz.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El embajador ruso en Londres ⁠fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores y se le informó de que el Gobierno revocaba la acreditación de un diplomático ruso. No se ‌reveló el nombre del diplomático.

"Cualquier otra acción por parte de Rusia se considerará una escalada y recibirá una ‌respuesta firme y proporcionada", añadió el portavoz.

La embajada rusa en ‌Londres no ⁠respondió de inmediato a una solicitud de ​comentarios.

Con información de Reuters