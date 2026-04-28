El descargo de Pedro Rosemblat tras entrevistar a Dante Gebel: "Tiene"

El descargo de Pedro Rosemblat tras entrevistar a Dante Gebel.

La polémica entrevista al reconocido pastor Dante Gebel encendió un intenso debate en las plataformas digitales. Frente a los cuestionamientos, Pedro Rosemblat cuestionó el sentido de los reclamos por el espacio cedido.

"La teoría de la visibilidad, amigos y amigas, no tiene sentido en la época que nos toca vivir", arrancó el conductor en el canal de stream Gelatina. Para sostener su postura, aportó cifras sobre el peso de su invitado: "Dante Gebel tiene tres millones y medio de seguidores en YouTube, es decir, cinco veces los seguidores de Gelatina. Llenó River hace 30 años".

Luego, Rosemblat profundizó su opinión sobre la visibilidad de las redes sociales. "Que no aparezca en tu algoritmo y que Gelatina sí aparezca en tu algoritmo no significa que nosotros tengamos más visibilidad que él", explicó. Acto seguido, ejemplificó esta desconexión con referentes propios: "Si fuera por la visibilidad que tuvieron en Gelatina, Grabois y Moreno tendrían que ir a un balotaje. Y eso no pasa".

El descargo de Pedro Rosemblat tras entrevistar a Dante Gebel.

Las elecciones que ganó Milei

Para cerrar el fragmento, el conductor trasladó este análisis al triunfo de Javier Milei y lanzó un reproche letal contra el armado del Partido Justicialista. "Esa forma de interpretar los fenómenos mediáticos o de redes es algo que arrastramos y nos lleva a suponer que Milei ganó porque tuvo visibilidad en los medios y no porque el peronismo hizo un mal gobierno y, además, financió su campaña para perjudicar a Juntos por el Cambio", disparó.

Finalmente, remató su crítica hacia las cúpulas del movimiento: "Esa estrategia la llevó adelante toda la dirigencia que ya votamos y que vamos a volver a votar, pero es mucho más fácil putear a Fantino".