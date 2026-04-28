SUAF de mayo de ANSES en mayo 2026: cuánto se cobra con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para mayo de 2026. La actualización llega con un incremento del 3,4%, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC, y alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y otros grupos comprendidos en el régimen.
Con esta suba, también se modifican los montos por hijo, las asignaciones por discapacidad y los pagos únicos por nacimiento, adopción y matrimonio.
Cuánto se cobra de SUAF en mayo 2026
Los importes del SUAF dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), es decir, la suma de ingresos de ambos padres o titulares. Según esa escala, ANSES determina cuánto corresponde cobrar por cada hijo.
Trabajadores en relación de dependencia
Los valores generales para mayo quedan de la siguiente manera:
|Ingreso del Grupo Familiar
|Monto por hijo
|Hasta $1.093.851
|$70.651
|Entre $1.093.851,01 y $1.604.239
|$47.657
|Entre $1.604.239,01 y $1.852.148
|$28.825
|Entre $1.852.148,01 y $5.792.487
|$14.872
En zonas desfavorables del país, los montos pueden ser superiores.
SUAF para monotributistas: cuánto cobran en mayo 2026
Los pequeños contribuyentes también acceden al SUAF, con montos definidos según la categoría del monotributo.
Asignación por hijo
|Categoría
|Monto
|A
|$70.651
|B
|$47.657
|C
|$28.825
|D a H
|$14.872
Hijo con discapacidad
|Categoría
|Monto
|A
|$230.032
|B
|$162.733
|C
|$102.705
|D en adelante
|$102.705
Para todas las categorías alcanzadas, la Ayuda Escolar Anual continúa en $57.554.
Asignaciones de pago único en mayo
Además del pago mensual, ANSES liquida beneficios especiales dentro del sistema SUAF. En mayo los nuevos valores son:
|Concepto
|Monto
|Nacimiento
|$492.366
|Adopción
|$492.366
|Matrimonio
|$123.306
|Maternidad
|Equivalente al sueldo bruto
Cuándo se cobra SUAF en mayo 2026
El calendario de pagos seguirá organizado por terminación de DNI.
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de Prestación por Desempleo pueden consultar si les corresponde el cobro ingresando a:
- Mi ANSES
- App Mi ANSES
- Sitio oficial de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social