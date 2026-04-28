SUAF de mayo de ANSES en mayo 2026: cuánto se cobra con el aumento

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en mayo 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para mayo de 2026. La actualización llega con un incremento del 3,4%, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC, y alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y otros grupos comprendidos en el régimen.

Con esta suba, también se modifican los montos por hijo, las asignaciones por discapacidad y los pagos únicos por nacimiento, adopción y matrimonio.

Cuánto se cobra de SUAF en mayo 2026

Los importes del SUAF dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), es decir, la suma de ingresos de ambos padres o titulares. Según esa escala, ANSES determina cuánto corresponde cobrar por cada hijo.

Trabajadores en relación de dependencia

Los valores generales para mayo quedan de la siguiente manera:

Ingreso del Grupo Familiar Monto por hijo Hasta $1.093.851 $70.651 Entre $1.093.851,01 y $1.604.239 $47.657 Entre $1.604.239,01 y $1.852.148 $28.825 Entre $1.852.148,01 y $5.792.487 $14.872

En zonas desfavorables del país, los montos pueden ser superiores.

Cuánto se cobra de SUAF en mayo 2026.

SUAF para monotributistas: cuánto cobran en mayo 2026

Los pequeños contribuyentes también acceden al SUAF, con montos definidos según la categoría del monotributo.

Asignación por hijo

Categoría Monto A $70.651 B $47.657 C $28.825 D a H $14.872

Hijo con discapacidad

Categoría Monto A $230.032 B $162.733 C $102.705 D en adelante $102.705

Para todas las categorías alcanzadas, la Ayuda Escolar Anual continúa en $57.554.

Asignaciones de pago único en mayo

Además del pago mensual, ANSES liquida beneficios especiales dentro del sistema SUAF. En mayo los nuevos valores son:

Concepto Monto Nacimiento $492.366 Adopción $492.366 Matrimonio $123.306 Maternidad Equivalente al sueldo bruto

ANSES: calendario de mayo

Cuándo se cobra SUAF en mayo 2026

El calendario de pagos seguirá organizado por terminación de DNI.

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de Prestación por Desempleo pueden consultar si les corresponde el cobro ingresando a: