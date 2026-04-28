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SUAF de mayo de ANSES en mayo 2026: cuánto se cobra con el aumento

ANSES actualizó el SUAF para mayo con suba. La asignación por hijo llega hasta $70.651 según ingresos y también aumentan los pagos únicos por nacimiento, matrimonio y adopción.

28 de abril, 2026 | 11.59

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para mayo de 2026. La actualización llega con un incremento del 3,4%, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC, y alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y otros grupos comprendidos en el régimen.

Con esta suba, también se modifican los montos por hijo, las asignaciones por discapacidad y los pagos únicos por nacimiento, adopción y matrimonio.

MÁS INFO

Cuánto se cobra de SUAF en mayo 2026

Los importes del SUAF dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), es decir, la suma de ingresos de ambos padres o titulares. Según esa escala, ANSES determina cuánto corresponde cobrar por cada hijo.

Trabajadores en relación de dependencia

Los valores generales para mayo quedan de la siguiente manera:

Ingreso del Grupo Familiar Monto por hijo
Hasta $1.093.851 $70.651
Entre $1.093.851,01 y $1.604.239 $47.657
Entre $1.604.239,01 y $1.852.148 $28.825
Entre $1.852.148,01 y $5.792.487 $14.872

En zonas desfavorables del país, los montos pueden ser superiores.

Cuánto se cobra de SUAF en mayo 2026.

MÁS INFO

SUAF para monotributistas: cuánto cobran en mayo 2026

Los pequeños contribuyentes también acceden al SUAF, con montos definidos según la categoría del monotributo.

Asignación por hijo

Categoría Monto
A $70.651
B $47.657
C $28.825
D a H $14.872

Hijo con discapacidad

Categoría Monto
A $230.032
B $162.733
C $102.705
D en adelante $102.705

Para todas las categorías alcanzadas, la Ayuda Escolar Anual continúa en $57.554.

Asignaciones de pago único en mayo

Además del pago mensual, ANSES liquida beneficios especiales dentro del sistema SUAF. En mayo los nuevos valores son:

Concepto Monto
Nacimiento $492.366
Adopción $492.366
Matrimonio $123.306
Maternidad Equivalente al sueldo bruto

ANSES: calendario de mayo

Cuándo se cobra SUAF en mayo 2026

El calendario de pagos seguirá organizado por terminación de DNI.

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de Prestación por Desempleo pueden consultar si les corresponde el cobro ingresando a:

  • Mi ANSES
  • App Mi ANSES
  • Sitio oficial de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
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