En medio del ajuste que sufren los empleados estatales y jubilados, el colectivo de Docentes Autoconvocados de Catamarca denunció que el sector atraviesa un "proceso de empobrecimiento sostenido” por las medidas del gobernador Raúl Jalil. Además, los maestros anunciaron una movilización para el próximo 1° de mayo, en una jornada que buscará visibilizar el conflicto salarial y laboral.

Los trabajadores de la educación cuestionaron al gobierno de Jalil por la implementación de acuerdos salariales “a la baja”, así como por la aplicación de descuentos, sanciones y medidas que calificaron como “mecanismos de disciplinamiento”. Según detalló el medio San Fernando Digital, los maestos advierten que las políticas salariales vigentes “degradan el poder adquisitivo, precarizan el trabajo y afectan derechos conquistados”.

El mandatario provincial y la intersindical docente provincial firmaron un acuerdo salarial que deja los ingresos planchados en niveles que apenas superan la canasta de indigencia: implica un incremento del 10% para marzo y del 5% para mayo, con actualización bimestral por IPC desde el mes julio, garantizando un salario mínimo de $870.000.

En marzo de 2026, una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos hijos) necesitó $1.434.464 para no caer bajo la línea de pobreza (Canasta Básica Total - CBT). Sin embargo, este acuerdo dejó a los docentes 564 mil pesos por debajo de ese monto. En ese sentido, tampoco eleva el poder adquisitivo que se deteriora mes a mes, sobre todo si se compara el incremento de la tarifa de energía eléctrica que aumentó en razón del 27%.

La intersindical eligió postrarse ante la presión del Ejecutivo provincial en lugar de apoyarse en las grandes movilizaciones que se iniciaron el 2 de marzo en la capital y que se replicaron en el interior provincial con cortes de rutas en Andalgalá, Belén y Tinogasta. Estas numerosas marchas elevaron el reclamo para que el gobierno otorgue un básico de $1.300.000. No obstante, ese pedido nunca fue levantado por la intersindical.

Día del Trabajador: docentes autoconvocados de Catamarca marcharán contra el ajuste de Jalil

Mientras maestros, estatales, trabajadores de Salud y otros sectores se encuentran asfixiados y endeudados por el ajuste, Jalil no se hace cargo de la crítica situación salarial y solicita que sigan esperando para ver un cambio positivo: "Yo calculo que en abril, sobre todo mayo, tendría que empezar la economía a mejorar, porque hoy la situación es muy compleja. Les pido mucha tolerancia a todos”, aseguró el gobernador durante su participación una Jornada de Fortalecimiento Estratégico.

Frente a la desidia que sufren, los docentes llamaron a movilizarse durante el Día del Trabajador. Entre los principales reclamos, se destacan la reapertura de paritarias, la recuperación del poder adquisitivo y la mejora de las condiciones laborales.

La convocatoria prevé una concentración a las 10 en la Plaza 25 de Agosto. En esa línea, anticiparon que la movilización tendrá como objetivo fortalecer la organización de los trabajadores y avanzar en un plan de acción que incluya la posibilidad de una huelga de autoconvocados.