Calendario de pagos de ANSES mayo 2026 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

Aumento para jubilados de ANSES en mayo 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene confirmado el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. El calendario llegará con un aumento del 3,4% en todas las prestaciones, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC.

Además, quienes cobran la jubilación mínima volverán a percibir el bono extraordinario de $70.000, una ayuda que el Gobierno decidió sostener para los haberes más bajos. Los pagos comenzarán el lunes 11 de mayo, ya que el feriado del 1° de mayo modifica el inicio habitual del cronograma.

Con la actualización mensual, la jubilación mínima pasa a $393.174,10. Sumado el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $463.174,10. Por su parte, la jubilación máxima quedó fijada en $2.645.689,40. El incremento también impacta sobre Pensiones No Contributivas (PNC), AUH, AUE y el resto de las prestaciones administradas por el organismo previsional.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en mayo 2026

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Montos con aumento y bono

PNC por invalidez: $345.221,87

PNC por vejez: $345.221,87

Madre de siete hijos: $463.174,10

PUAM: $384.539,27

Aumento jubilados ANSES en mayo 2026.

Cuándo cobran jubilados que perciben la mínima

DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminado en 1: martes 12 de mayo

DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminado en 6: martes 19 de mayo

DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Cuándo cobran los jubilados en mayo 2026.

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

AUH y Tarjeta Alimentar: fechas de cobro en mayo

DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminado en 1: martes 12 de mayo

DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminado en 6: martes 19 de mayo

DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo

ANSES: fechas de cobro AUH y jubilados en mayo 2026.

Cuánto cobra la AUH en mayo

Los titulares reciben mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se liquida tras la presentación de la libreta anual.

AUH por un hijo: $141.286

AUH por dos hijos: $282.625

AUH por tres hijos: $329.590

AUH por hijo con discapacidad: $475.686

Asignación por Embarazo (AUE): calendario de mayo 2026