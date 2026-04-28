Calendario de pagos de ANSES mayo 2026 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene confirmado el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. El calendario llegará con un aumento del 3,4% en todas las prestaciones, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC.
Además, quienes cobran la jubilación mínima volverán a percibir el bono extraordinario de $70.000, una ayuda que el Gobierno decidió sostener para los haberes más bajos. Los pagos comenzarán el lunes 11 de mayo, ya que el feriado del 1° de mayo modifica el inicio habitual del cronograma.
Con la actualización mensual, la jubilación mínima pasa a $393.174,10. Sumado el bono de $70.000, el ingreso total asciende a $463.174,10. Por su parte, la jubilación máxima quedó fijada en $2.645.689,40. El incremento también impacta sobre Pensiones No Contributivas (PNC), AUH, AUE y el resto de las prestaciones administradas por el organismo previsional.
MÁS INFO
Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en mayo 2026
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo
Montos con aumento y bono
- PNC por invalidez: $345.221,87
- PNC por vejez: $345.221,87
- Madre de siete hijos: $463.174,10
- PUAM: $384.539,27
Cuándo cobran jubilados que perciben la mínima
- DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminado en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminado en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Jubilados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
AUH y Tarjeta Alimentar: fechas de cobro en mayo
- DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminado en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminado en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo
Cuánto cobra la AUH en mayo
Los titulares reciben mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se liquida tras la presentación de la libreta anual.
- AUH por un hijo: $141.286
- AUH por dos hijos: $282.625
- AUH por tres hijos: $329.590
- AUH por hijo con discapacidad: $475.686
Asignación por Embarazo (AUE): calendario de mayo 2026
- DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminado en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminado en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo