Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de abril de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Con el dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ya quedaron definidos los haberes actualizados.

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Cuando cobro Anses: quiénes cobran hoy

Conocé la fecha de cobro de tu prestación según el último número de tu DNI. Podés consultar tu recibo de haberes en Mi ANSES a partir de la fecha de inicio de este calendario.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Mes a cobrar: abril

- Documentos terminados en 4 y 5: 28/4

- Documentos terminados en 6 y 7: 29/4

- Documentos terminados en 8 y 9: 30/4

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Mes a cobrar: abril

- Todos los documentos, primera quincena: 13/4 al 12/5

- Todos los documentos, segunda quincena: 23/4 al 12/5

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes a cobrar: abril

- Todas las terminaciones de DNI: 10/4 al 12/5

Desempleo Plan 1

Mes a cobrar: abril

- Documentos terminados en 8 y 9: 28/4

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.