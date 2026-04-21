AUH de ANSES con aumento en mayo 2026: cuánto se cobra

Cuánto cobro ANSES: AUH abril

La ANSES confirmó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzará a regir en mayo de 2026. La actualización responde al sistema de movilidad mensual vigente, que ajusta prestaciones sociales según la inflación informada por el INDEC.

Luego de conocerse que el Índice de Precios al Consumidor de marzo fue del 3,4%, ese porcentaje se trasladará de forma automática a las asignaciones familiares y sociales. De esta manera, millones de familias ya conocen cuánto cobrarán el próximo mes.

ANSES: cuánto cobro AUH

Cuánto se cobra de AUH en mayo 2026

Con el aumento confirmado, el monto total de la AUH pasará a ser de $141.312 por cada hijo menor de 18 años. Sin embargo, no todo ese dinero se deposita de forma mensual. Como establece el esquema vigente, ANSES abona el 80% todos los meses y retiene el 20% restante hasta la presentación anual de la Libreta AUH.

Por lo tanto, en mayo el cobro directo será de:

Monto total AUH: $141.312

$141.312 Pago mensual (80%): $113.050

$113.050 Retención (20%): $28.262

Ese porcentaje retenido se acumula durante el año y se libera cuando el titular acredita escolaridad, controles médicos y vacunación del menor.

AUH por discapacidad: cuánto sube

La AUH por discapacidad también tendrá incremento en mayo. El nuevo valor total será de $458.354.

En ese caso, el pago mensual directo quedará en:

Monto total: $458.354

$458.354 Pago mensual (80%): $366.683,20

$366.683,20 Retención (20%): saldo anual a cobrar con libreta presentada

La suba forma parte del mecanismo oficial que actualiza mensualmente las prestaciones sociales según inflación. El objetivo es evitar que los ingresos de sectores vulnerables pierdan poder adquisitivo frente al aumento de precios.

Además de la AUH, muchas familias cobran el complemento de la Tarjeta Alimentar, que se acredita en la misma cuenta y según el mismo calendario de pagos por terminación de DNI. Este beneficio continúa siendo clave para reforzar la compra de alimentos esenciales en hogares con hijos menores.

Cuánto cobran de aumento las prestaciones sociales

Cómo presentar la Libreta AUH 2026 paso a paso

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Andá a "Hijos" > "Libreta AUH" y verificá que los datos de tus hijos estén correctos. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccioná "Generar Libreta". Imprimí el formulario en una sola hoja. Llevalo a la escuela y al centro de salud para que lo completen y firmen. Sacale una foto al formulario completo: sobre una superficie plana, bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro. La foto tiene que pesar menos de 3 MB y estar en formato JPG. Subí la foto en Mi ANSES: "Hijos" > "Libreta AUH" > "Subir Libreta AUH". Esperá el correo de confirmación. El trámite finaliza cuando recibís ese aviso.

Si no podés hacerlo digital, andá sin turno a una oficina de ANSES o a un operativo de atención del organismo.