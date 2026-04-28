No sólo Independiente: Pablo Grillo visitó y trabajó en un club del fútbol argentino

Otro club del fútbol argentino recibió a Pablo Grillo, hincha de Independiente.

Un club del fútbol argentino recibió la visita de Pablo Grillo, el fotógrafo reprimido por la Gendarmería de Patricia Bullrich durante el gobierno nacional de Javier Milei. El joven asistió a las instalaciones de Talleres de Remedios de Escalada, histórico equipo del Ascenso que actualmente se desempeña en la Primera B Metropolitana, es decir la tercera división.

El joven, confeso hincha de Independiente, estuvo en la casa de una de las instituciones más emblemáticas de la Provincia de Buenos Aires. De hecho, no solamente conoció a los jugadores, sino que además hizo su trabajo en el estadio Estadio Pablo Comelli, con capacidad para unos 18.000 espectadores. Durante el 0-0 frente a Real Pilar por la fecha 12 del torneo, Grillo se dio el gusto de realizar su labor para el cuadro que marcha séptimo en la tabla de posiciones.

Pablo Grillo visitó Talleres de Remedios de Escalada y trabajó durante el partido

A través de un breve mensaje con cuatro imágenes en su cuenta oficial de X (ex Twitter) de @ClubTalleresOk, la entidad bonaerense les dio a conocer esta invitación a sus 13.400 seguidores allí. "Nos visitó Pablo Grillo, vecino y simpatizante albirrojo. Le entregamos una camiseta alusiva y Pablo pasó una gran jornada fotografiando el partido y el color de las tribunas. ¡Muchas gracias, Pablo, por tu visita! ¡Talleres es tu casa!", publicaron.

Grillo, junto a los jugadores de Talleres de Escalada.

¿Qué sucedió con Pablo Grillo?

El 12 de marzo de 2025, el fotógrafo estaba trabajando en las inmediaciones del edicio del Anexo del Senado, cubriendo una de las tantas marchas de los jubilados de todos los miércoles desde que asumió Javier Milei como presidente de la Nación. En ese momento, mientras intentaba capturas imágenes, lo impactó un tubo de gas lacrimógeno y cayó al piso.

La principal prueba del expediente es el peritaje que presentó el Mapa de la Policía, en el cual los peritos reconstruyeron el episodio para identificar al agresor. El responsable del disparo fue Héctor Jesús Guerrero, de la unidad móvil 6 de la Sección de Empleo Inmediato (S.E.I.) de Gendarmería. A su vez, se concluyó que fue “realizado de manera irregular", al igual que otros tiros durante esa lamentable jornada.

Lo concreto fue que Grillo fue gravemente herido en la cabeza, pasó un año entero internado y su vida cambió para siempre. De hecho, al documentalista el impacto le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, requiriendo múltiples intervenciones quirúrgicas. De manera insólita y a pesar de las pruebas, los informes indican que el gendarme que disparó no fue citado a declarar inicialmente. Incluso, fue felicitado por la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.