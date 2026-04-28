Fantino aseguró lo que va a hacer Milei si gana en 2027: "Despedazados"

Fantino aseguró lo que va a hacer Milei si gana en 2027.

La carrera hacia las elecciones 2027 ya genera fuertes tensiones en los sectores de mayor poder económico. En Carnaval Stream, Alejandro Fantino contó qué hará Milei si es reelecto como Presidente.

El periodista detalló los movimientos de la élite empresarial frente al actual escenario. "Sé que el Círculo Rojo busca un candidato desde hace tiempo. Está tras una candidata o un candidato", confirmó frente a los micrófonos.

A pesar de tener información exclusiva sobre esta figura, el comunicador optó por el silencio: "Lo que pasa es que si yo tiro el nombre de alguien que perteneció al gobierno de Javier, a quien el establishment mira de costado, pero que todavía no tomó una decisión, sería muy arribista de mi parte. Prefiero ser muy respetuoso, porque si lo tirás lo rompés en pedazos".

Para el reconocido conductor, los motivos detrás de esta incesante y apurada búsqueda resultan claros. "El Círculo Rojo busca un perfil para dar previsibilidad, que les dé de nuevo las armas a los empresarios para que vuelvan a cazar en el zoológico", disparó. Sin embargo, su vaticinio electoral fue contundente al evaluar la imagen del jefe de Estado: "Yo creo que hoy Javier Milei gana en el 2027".

Fantino aseguró lo que va a hacer Milei si gana en 2027.

Qué hará Milei si gana en 2027

Finalmente, Fantino cerró con un mensaje de alerta ante un posible segundo mandato libertario en el país. "Lo que sí aviso, y esto es una percepción mía por ahí exagerada: si llega a ganar este loco en el 2027, las reformas que va a meter y los sistemas que durante 50 años fueron dueños de este país terminarán despedazados, prepárense", expresó y remató: "Por eso se apuran ahora a buscar una alternativa, porque saben que serán pasados a cuchillo".