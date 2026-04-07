Fantino no aguantó el debate y abandonó el programa en vivo: "Voy"

Fantino no aguantó el debate y abandonó el programa en vivo.

En Carnaval Stream, el conductor Alejandro Fantino protagonizó un verdadero escándalo al dejar el vivo por unos momentos de forma inesperada. El reconocido periodista perdió la paciencia en medio de un acalorado debate con Fabián Doman y dejó su lugar completamente vacío. Ante esta sorpresiva reacción, su compañera Viviana Canosa lanzó una letal comparación con el presidente Javier Milei.

El conflicto se desató a partir de una interrupción cruzada en la mesa. Mientras el líder del ciclo intentaba exponer su punto de vista con tranquilidad, una pregunta directa de su colega cortó el clima de la charla de raíz. "Perdón, ¿no te alcanza...?", alcanzó a decir la figura principal antes de la intromisión. "¿Vos coincidís conmigo?", indagó Fabián Doman.

El enojo de Fantino

Esa mínima interrupción bastó para agotar la paciencia del animador. Con evidente fastidio, el presentador renunció a su turno de palabra y habilitó la discusión libre en el panel. "Bueno, chicos, dale. Métanle. No me enojo, los escucho", soltó con ironía.

Sin embargo, su malestar resultó evidente al quitarse los auriculares. "Voy a hacer pipi y vengo. Así mientras hablan lo que tengan de hablan de hablarse encima y me avisan después", remató antes de salir del encuadre.

Fantino no aguantó el debate y abandonó el programa en vivo.

Lejos de dejar pasar por alto el desplante frente a las cámaras, Canosa tomó la palabra para fulminar la actitud de su compañero, recientemente levantado de la mesa ce Cónclave. "Tenés la conducta del Presidente, Ale. Que cuando no le gusta algo, se levanta y se va", concluyó la periodista.