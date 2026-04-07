El picante cruce de Viviana Canosa y Alejandro Fantino al aire.

El escándalo de los créditos hipotecarios multimillonarios otorgados a funcionarios de La Libertad Avanza está impactando de lleno en el gobierno de Javier Milei, sobre todo en la credibilidad de un electorado que depositó su voto en él para combatir "a la casta" y su corrupción, pero que jamás sospechó que esos adjetivos podían aludir a su partido.

Los diferentes medios dedicados a la política están haciendo su propia lectura de los hechos, incluyendo Cónclave, el ciclo que Fabián Doman conduce en Carnaval. Allí, tanto el presentador como sus panelistas (Alejandro Fantino y Viviana Canosa) debatieron respecto a este suceso, así como también la manera en que Manuel Adorni obtuvo su casa de Caballito. Sin embargo, lo mencionado dio lugar a un cruce más que áspero entre el de San Vicente y la expareja de Alejandro Borensztein.

¿Qué pasó entre Viviana Canosa y Alejandro Fantino?

Todo comenzó cuando Viviana, en su afán de explicar que lo ocurrido con Manuel Adorni es un hecho concreto y no un acontecimiento a libre interpretación, puso como ejemplo decir que el color de la camisa de Fantino (negra) era blanca. "La camisa es negra, pero que la camisa sea negra es un hecho fáctico. Es un hecho que vos estás viendo, comprobable, porque la camisa es negra. Pero vos lo que vos decís de Adorni es un hecho interpretativo, no es fáctico", apuntó el periodista.

Viviana Canosa tuvo un duro cruce con Alejandro Fantino.

"¿Interpretativo?", inquiso descolocada su interlocutora. "Sí, es tu interpretación y la mía es otra, entonces respetá mi interpretación", le pidió su colega. "¿Pero qué me decís de la casa de Caballito, de las viejitas testaferros, de los viajes...?", retrucó Viviana. "Por eso te digo, vos tenés una interpretación y yo tengo otra", insistió Fanta, tras lo cual recibió como réplica: "No, yo creo que defendés lo indefendible, que es distinto".

"Bueno, perfecto, listo. Es imposible", lanzó ofuscado Fantino, mientras que Doman le comentaba a Viviana que esa era "la postura de él". "No, pero yo la respeto, yo siento que vos no respetás la mía, Ale", le dijo entonces ella al relator. "No, no es que no respetás la mía. Vivi, está todo bien, no me voy a enojar nunca porque además te aprecio, empecé al lado tuyo boluda, en el 92 debutamos juntos al aire", recordó él, pero ella lo frenó en seco: "¿Por qué lo investiga la justicia? Eso contéstame".

"Inconmensurable, es más, tal vez hoy nos estemos despidiendo. Porque cuando hay incomensurabilidad del paradigma...", señaló exhausto Fantino. "¿Pero qué te gustaría que te diga? ¿Que tenés razón, Ale?", le preguntó Canosa. "No, nada. Simplemente te digo que reconozcas que vos ves las cosas de una manera, yo las veo de otra y no voy a decir cosas que querés que diga yo", sostuvo. "No, yo creo que las veo con sentido común Ale, porque es lo que estoy viendo", concluyó ella.