El duro cruce de un periodista de TN con su invitada libertaria.

El gobierno de Javier Milei está inmerso en una serie de escándalos, siendo el más reciente el de los créditos hipotecarios millonarios extendidos a más de mil funcionarios, en un caso que ya está atravesando su primera investigación penal ordenada por el juez federal Daniel Rafecas.

Los programas dedicados a la política dedicaron gran parte de su tiempo a analizar las causas y consecuencias de estos actos, incluyendo el programa que Jonatan Viale conduce en TN (¿La ves?). En este último decidieron llevar como invitada a la diputada libertaria Daiana Fernández Molero, para que pueda dar su perspectiva y se debata lo acontecido. Sin embargo, todo devino en un picante cruce con uno de los miembros del panel: el reconocido Franco Mercuriali.

¿Qué pasó entre Fernández Molero y Mercuriali?

El otorgamiento de créditos hipotecarios millonarios a funcionarios de LLA: el nuevo escándalo que sacude al gobierno.

Al momento de ser presentada, la legisladora expuso que la circunstancia "se presta a una oportunidad para explicar porque, como la gente no estuvo acostumbrada a que existiera crédito en Argentina, tampoco sabe como funciona el crédito". En ese momento fue interrumpida por Mercuriali, quien lanzó molesto: "No, sí sabemos como funciona el crédito, como no vamos a saber. Sí, claro que sabemos, como vas a decir que no sabemos como funciona el crédito UVA".

Descolocada, la diputada expuso: "Bueno, pero si comparan un crédito personal con un crédito hipotecario, evidentemente no es la mismo. Uno tiene una garantía real donde el banco la puede ejecutar, que es la propiedad, y otro no. Entonces uno tiene mucho más peso al salario y a tu ingreso; y el otro te mide el famoso scoring, que es tu reputación en la historia de tu vida crediticia. Si pagaste las tarjetas a tiempo, eso". "¿Y por qué le dieron créditos con 24 año? ¿Qué scoring podés tener con 24 años para que te den un crédito hipotecario?", insistió furioso el trabajador de prensa.

"Se analizará. Cuando dicen 'todos iban a pedir y no les dan', pará, si fueron 27.000 personas y les dieron el crédito. Si el Banco Nación es el que da 9 de cada 10 créditos hipotecarios. Si ven 30 casos y extrapolan...", apuntó Fernández Molero, hasta que otra vez Mercuriali le puso los puntos: "No, no son 30. Son 1.440 funcionarios, no son 30". "¿Cuánto?", inquiso sorprendida la legisladora. "1.440 funcionarios que además el espíritu de la norma, que es de darle crédito subsidiado a los empleados públicos, está siendo usada por funcionarios, que no es lo mismo", intervino una panelista.