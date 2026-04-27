ATE confirmó paro en el SMN: peligran los vuelos para el fin de semana largo

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) suma un nuevo capítulo tras la confirmación de la nueva medida de fuerza de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que anunció un paro para el próximo 30 de abril. La medida es en respuesta a las declaraciones del funcionario Federico Sturzenegger y al intento de recorte de personal en el organismo.

El gremio lanzó un comunicado en el que confirmó la medida de fuerza y detalló que el paro impactará directamente en la seguridad aérea. “Se van a complicar nuevamente los vuelos por culpa del Gobierno”, señalaron, en referencia a la falta de pronósticos y alertas tempranas que acompañará la protesta.

En este sentido, ATE acusó directamente a Sturzenegger quien en las últimas horas apuntó contra el Servicio Meteorológico Nacional y dejó entrever un fuerte ajuste en el organismo. A través de un extenso mensaje, el funcionario cuestionó su funcionamiento actual y pidió despidos masivos, en línea con la política de recorte del Estado que impulsa el gobierno de Javier Milei. “Miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos”, remarcaron desde ATE.

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ATE confirmó paro en el SMN: peligran los vuelos para el fin de semana largo

De acuerdo con el sindicato, las cesantías previstas no solo dejarán a cientos de familias en la calle, sino que además “ponen en riesgo servicios claves como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria”. Por otra parte, el comunicado cuestionó la actitud del funcionario y sostuvo que “la ignorancia que tiene este funcionario es tan grande como su soberbia”. “Cree saber más que los propios meteorólogos, pero lo que dijo son todas burradas”**, enfatizaron.

Cruce por el funcionamiento del SMN

En relación con los datos técnicos, ATE desmintió las cifras oficiales y detalló que “no hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120 y le faltó contar que en su gestión ya cerraron 5”. Además, el gremio recordó que el deterioro del servicio comenzó con la actual administración: “El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 10 de diciembre de 2023”, denunciaron.

En esta línea, ATE exigió la continuidad de todos los empleados del organismo y planteó que “si el Gobierno realmente quiere modernizar el funcionamiento del organismo, debe invertir inmediatamente en más equipos, mejorar salarios y reincorporar a todos los ilegítimamente cesanteados”, sostuvieron. El sindicato subrayó que el SMN cumple un rol estratégico para el país y sostuvo que “no podemos perder un servicio vital para nuestro país”, remarcaron, en relación con la importancia de las alertas meteorológicas para la seguridad y la producción.

En consecuencia, las aerolíneas y operadores de vuelos privados no contarán con informes meteorológicos oficiales por lo tanto no se pueden garantizar operaciones seguras, lo que podría derivar en la suspensión de rutas clave. Asimismo, el paro afectará la navegación marítima y fluvial, ya que las alertas tempranas son indispensables para prevenir accidentes y coordinar la logística de transporte.

Finalmente, el sector agropecuario también quedará expuesto, dado que la falta de pronósticos impactará en la planificación de cosechas y en la prevención de fenómenos climáticos extremos.