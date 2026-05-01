Pastore dio una pista sobre el futuro de Enzo Fernández y es lejos del Chelsea

El equipo de Londres acepta negociar la salida del volante argentino que se negó a renovar su contrato.

Desde hace un tiempo, se menciona que la continuidad de Enzo Fernández en el Chelsea se encuentra en suspenso y son varios los rumores que mencionan una salida después del Mundial. A esta ola de comentarios, se sumó la palabra de Javier Pastore, que se desempeña como su representante, que lanzó una frase que no fue para nada bien recibida en Londres.

“No lo sé, no sé... Ahora estoy pensando acá. Quedan ocho partidos, la FA Cup y después está el Mundial. Después, se verá, vamos a ver”, expresó en la charla con ESPN. Una declaración que cobra un gran peso en caso de que se observe su contexto, debido a que fue anunciada tras la eliminación del conjunto londinense quedara eliminado de la Champions League en manos del PSG.

El paso del tiempo expuso que Enzo Fernández dio una entrevista con un streamer y reconoció que Madrid es una ciudad que le gustaría habitar. Esto provocó una sanción de dos partidos sin minutos por Liam Rosenior, que hace poco fue removido de su cargo por la falta de resultados desde su contratación. Sin embargo, Javier Pastore recordó esta declaración y explicó el motivo.

“Siempre que tiene un día libre, viene a Madrid porque estoy yo y porque tiene amigos acá. Pero eso es todo. No hay nada más. El objetivo es terminar bien el año en el Chelsea, hacer un buen Mundial y después ya veremos”, señaló en charla con The Athletic. Hay que recordar que el equipo azul acepta desprenderse de su ficha a cambio de un ingreso base de 100 millones de euros.

En lo que respecta al futuro deportivo del volante, se tiene conocimiento de que hay tres interesados en quedarse con su ficha: Real Madrid, PSG y Manchester City. “Se dicen muchas cosas, pero la verdad no pasa nada. Está concentrado en terminar la temporada de la mejor manera posible con Chelsea”, agregó el representante. De momento, no hay avances oficiales, pero no se descarta que con el paso de las semanas surjan novedades.

Los tres clubes mencionados no van a pagar los 121 millones que el Chelsea le entregó al Benfica, pero consideran la idea de llevar a cabo una ingeniería económica que les permita quedarse con el jugador. En el caso del conjunto español, se menciona la chance de entregar un integrante de su plantel que podría estar valorado en 60 millones y luego ofrecer un pago de 50 millones en dos cuotas.

Por otro lado, Javier Pastore confirmó que rechazaron los llamados para que Enzo Fernández renueve su contrato con el Chelsea. “Consideramos que, en lugar de renovar con condiciones que no lo satisficieran, era mejor dejar las cosas como están y centrarnos en jugar y rendir bien”, señaló. Hay que recordar que el vínculo tiene fecha de vencimiento recién en junio del 2032.