A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo hoy, viernes 1 de mayo de 2026

Lluvias en Santa Fe.

Este feriado viernes 1° de mayo se presenta con condiciones variables en el centro del país, y particularmente en Santa Fe, donde el tiempo mostrará dos caras según la ciudad. En Rosario, por otro lado, la jornada será mayormente estable, mientras que se esperan precipitaciones intermitentes durante buena parte del día en la capital provincial.

De acuerdo al pronóstico extendido difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de un sistema de inestabilidad afecta principalmente al norte y centro de la provincia, con lluvias que podrían extenderse en franjas horarias específicas. El contraste con el sur santafesino marca una diferencia clave para quienes planean actividades al aire libre.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este viernes

En la ciudad del monumento a la bandera, el viernes se mantendrá sin lluvias a lo largo de toda la jornada. El cielo estará mayormente nublado, con algunos momentos de sol hacia la tarde, pero sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados, con vientos moderados y ráfagas que podrían intensificarse hacia la noche. El dato clave: no se esperan lluvias ni a la mañana, ni a la tarde, ni a la noche, lo que convierte a Rosario en una excepción dentro del mapa provincial.

Pronóstico de Santa Fe.

El panorama cambia en la ciudad de Santa Fe. Allí, el pronóstico indica lluvias durante casi todo el día viernes, con probabilidades que oscilan entre el 10% y el 40%. Las precipitaciones comenzarían durante la mañana y se extenderían durante la tarde y la noche, con momentos de mayor intensidad.

La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 24. El viento también será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones para el clima del viernes en Santa Fe y Rosario

Si estás en Santa Fe capital: llevá paraguas o piloto sí o sí. Las lluvias pueden aparecer desde la mañana y sostenerse durante el día.

llevá paraguas o piloto sí o sí. Las lluvias pueden aparecer desde la mañana y sostenerse durante el día. Calzado adecuado: evitá zapatillas de tela o abiertas en zonas con lluvia; el piso va a estar húmedo y resbaladizo.

evitá zapatillas de tela o abiertas en zonas con lluvia; el piso va a estar húmedo y resbaladizo. Organizá salidas con margen: contemplá demoras por lluvias y posibles ráfagas de viento.

contemplá demoras por lluvias y posibles ráfagas de viento. Capas livianas: no hace frío extremo, pero la combinación de humedad con viento puede incomodar.

no hace frío extremo, pero la combinación de humedad con viento puede incomodar. Atención al viento: en ambas ciudades puede haber ráfagas, especialmente hacia la tarde/noche.