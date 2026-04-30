Irán amenaza con respuesta dolorosa si EEUU reanuda ataques; precios del crudo fluctúan

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán.

Irán ​dijo el jueves que, si Washington reanuda los ataques, responderá con "ataques prolongados y dolorosos" contra posiciones estadounidenses, lo que complicaría los planes del presidente Donald Trump de formar una coalición internacional para reabrir el estrecho de Ormuz.

A dos meses del inicio de la guerra, que comenzó ‌con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, el vital canal marítimo ‌sigue cerrado, lo que ha cortado el 20% del suministro mundial de petróleo y gas. Esto ha provocado un aumento de los precios mundiales de la energía y ha agravado la preocupación por los riesgos de una recesión económica.

Los esfuerzos por resolver el conflicto se han estancado: aunque desde el 8 de abril rige un alto el fuego, Teherán sigue bloqueando el estrecho en respuesta al bloqueo naval estadounidense de las exportaciones de petróleo iraníes, el sustento económico del país.

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Trump tiene previsto recibir este jueves un informe sobre los planes para una serie de nuevos ataques militares contra Irán con la esperanza de que este se muestre más flexible en las negociaciones sobre cuestiones nucleares, según informó el sitio web de noticias Axios a última hora del miércoles.

Esto provocó fuertes ​subidas en los precios del petróleo y el ⁠contrato de referencia del crudo Brent llegó a superar los 126 dólares por barril en un momento dado, su nivel más alto desde marzo de ‌2022, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Posteriormente, volvió a bajar hasta los 113 dólares.

Un alto cargo de ⁠la Guardia Revolucionaria iraní dijo que cualquier ataque de Estados Unidos contra Irán, aunque sea ⁠limitado, dará paso a "ataques largos y dolorosos" contra las posiciones regionales de Washington.

"Hemos visto lo que les ha ocurrido a sus bases regionales, veremos que les ocurre lo mismo a sus buques de guerra", declaró el comandante de la Fuerza Aeroespacial, Majid Mousavi, según citan los medios iraníes.

AMAZON INFORMA DE DAÑOS

Los precios ⁠del Brent se han duplicado desde que comenzó el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo ​que ha avivado la inflación y ha elevado los precios en las gasolineras a niveles políticamente dolorosos en todo ‌el mundo.

Además de bloquear casi todo el tráfico marítimo por el estrecho, ‌salvo el suyo propio, Irán lanzó drones y misiles contra Israel y las bases estadounidenses, las infraestructuras y las empresas vinculadas a Washington ⁠en los estados del golfo Pérsico.

Amazon informó el jueves de daños en sus regiones de nube en Baréin y Emiratos Árabes Unidos a causa del conflicto y señaló que restablecer el funcionamiento normal podría llevar meses.

La empresa no respondió de inmediato a una consulta de Reuters sobre cuándo se produjeron los daños y si se debieron a un ataque con drones o a ataques en las inmediaciones. Un nuevo ataque iraní supondría una grave escalada, dado el alto el ​fuego.

Teherán advirtió el miércoles de ‌una "acción militar sin precedentes" contra el bloqueo estadounidense a sus buques. La advertencia, junto con la posibilidad de nuevos ataques militares estadounidenses, apuntaba a más interrupciones en el suministro de petróleo de Oriente Medio a causa de un conflicto que ha causado miles de muertos.

Otro plan que se compartirá con Trump consiste en tomar el control de parte del estrecho de Ormuz para reabrirlo al tráfico comercial, añadió el informe de Axios, señalando que dicha operación podría implicar el uso de fuerzas terrestres.

En una señal de que Estados Unidos también ⁠contempla un escenario en el que cesen las hostilidades, el cable del Departamento de Estado invitó a los países socios a unirse a una nueva coalición denominada "Maritime Freedom Construct" (MFC) para permitir que los buques naveguen por el estrecho.

"La MFC constituye un primer paso fundamental en el establecimiento de una arquitectura de seguridad marítima posconflicto para Oriente Medio", indicó el cable, que debía ser transmitido verbalmente a las naciones aliadas antes del 1 de mayo.

Francia, Reino Unido y otros países han mantenido conversaciones sobre su contribución a dicha coalición, pero afirmaron que solo estarán dispuestos a ayudar a abrir el estrecho cuando el conflicto termine.

El líder supremo Mojtaba Jamenei afirmó en un mensaje escrito dirigido a los iraníes que Teherán eliminaría "los abusos de los enemigos sobre la vía navegable" bajo la nueva gestión del estrecho, lo que indica que el ‌país tiene la intención de mantener su control sobre él.

JAPÓN HABLA CON IRÁN

Pakistán, en su papel de mediador, intentaba evitar una escalada mientras ambas partes intercambiaban mensajes sobre un posible acuerdo, según informó el miércoles una fuente paquistaní. Trump ha afirmado que Irán no puede tener armas nucleares, mientras que Teherán sostiene que sus ambiciones nucleares son pacíficas.

La última oferta de Irán para resolver la guerra, suspendida desde el 8 de abril en virtud de un acuerdo de alto el fuego, dejaría de lado el debate sobre su programa nuclear hasta que el conflicto haya terminado formalmente y se hayan resuelto las cuestiones relacionadas con la navegación. Esto no ‌satisface la exigencia de Trump de abordar la cuestión nuclear desde el principio.

La fuente paquistaní afirmó que Estados Unidos había compartido sus "observaciones" sobre la propuesta iraní y que ahora le correspondía a Irán responder. "Los iraníes pidieron tiempo hasta el final de la semana", declaró la fuente a Reuters.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que Teherán debería dejar ‌de ganar tiempo, y la primera ministra ⁠japonesa, Sanae Takaichi, declaró que había hablado con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, para garantizar el paso seguro de un buque relacionado con Japón y de todos los demás a través del estrecho.

Trump debatió el martes con las petroleras estadounidenses cómo mitigar ​el impacto de una posible prolongación del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes durante meses si fuera necesario, según informó la Casa Blanca el miércoles.

Las agencias de inteligencia estadounidenses, por encargo de altos funcionarios de la Administración, también están estudiando cómo respondería Irán si Trump declarara una victoria unilateral, según afirmaron esta semana dos funcionarios estadounidenses y una persona familiarizada con el asunto.

Con información de Reuters