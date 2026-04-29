Iba a ser una carta y se convirtió en un himno del folklore: la historia detrás de "A la Abuela Emilia" de Teresa Parodi

Teresa Parodi reveló cómo fue la composición de A la Abuela Emilia.

Teresa Parodi tiene entre su repetorio un chamamé de alude al desarraigo y al amor a las abuelas, con una letra cargada de poesía y sentimiento. Se trata de A la Abuela Emilia, un himno que -en diálogo con El Destape- la artista reveló que no puede bajarse de ningún escenario sin haberlo cantado.

La historia de A la abuela Emilia comienza en 1979, cuando Teresa Parodi decidió dejar su Corrientes natal para instalarse en Buenos Aires junto a sus cinco hijos pequeños. Aquel traslado no fue solo un cambio de domicilio, sino el inicio de una etapa marcada por la distancia y el silencio de las comunicaciones de la época.

"Para hablar con ellas (su madre y abuela) tenía que pedir a la operadora, desde mi casa, y a veces me decían que había cinco horas de demora o diez, y yo mantenía la llamada igual porque quería oírles la voz", recordó Teresa. En un tiempo donde las voces se acortaban mediante operadoras con horas de demora, las cartas se convirtieron en el único puente tangible para sostener los afectos a miles de kilómetros de distancia. El disparador de esta obra fundamental fue una de esas cartas.

El impacto emocional de esa noticia fue tan intenso que Teresa, al intentar responder, se encontró escribiendo versos que brotaban de una herencia compartida y del dolor de la lejanía. Aquellas estrofas, sin embargo, resultaron demasiado íntimas; la cantante decidió guardar esos versos para sí y enviar una respuesta más formal a su familia.

Teresa Parodi.

Esa reserva personal guardaba un agradecimiento silencioso hacia la mujer que primero confió en su vocación. La abuela Emilia no solo era la destinataria de su nostalgia, sino también la figura que le había regalado su primera guitarra, creyendo en su deseo de ser música cuando todavía era un sueño lejano.

El día que Teresa Parodi mostró A la Abuela Emilia por primera vez en público

Tras consagrarse en el Festival de Cosquín de 1984, Teresa decidió que era el momento de homenajearla. "Cuando grabé mi primer disco conocido a nivel nacional, yo le quería dedicar eso a ella, pero como una dedicatoria entre ella y yo: le puse música a esos versos y grabé la canción, sin decir nada, nunca imaginé lo que iba a pasar: hasta el día de hoy, no me puedo bajar de un escenario si no canté A la Abuela Emilia", relató Parodi.

La artista nunca imaginó que una canción nacida de un vínculo tan personal se transformaría en un fenómeno popular de tal magnitud. Desde su estreno en 1985, la pieza se volvió un requisito ineludible en sus conciertos; según confiesa la propia Parodi, hasta el día de hoy le resulta imposible bajarse de un escenario sin haber entonado esas estrofas. La abuela Emilia, aunque no llegó a escuchar la composición, terminó convirtiéndose en el símbolo de una conexión que trasciende el tiempo y la muerte.

Teresa Parodi, sobre su arraigo aún palpable a su Corrientes natal

A más de cuarenta años de vivir en la capital, Teresa Parodi admite que todavía convive con la extraña sensación de no haber desarmado nunca del todo su valija. Esta percepción de pertenencia dividida es la que da verdad a su obra, convirtiendo a A la abuela Emilia en un refugio para la memoria colectiva. Lo que comenzó como una carta no enviada terminó siendo el puente por el cual generaciones enteras de argentinos expresan su propia melancolía y el amor por sus antepasados.