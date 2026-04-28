Un clásico del folklore: por qué Atahualpa Yupanqui compuso Luna Tucumana

La historia detrás de la zamba Luna Tucumana de Atahualpa Yupanqui.

Registrada oficialmente el 23 de enero de 1949, Luna Tucumana se consolidó como la canción símbolo que logró entrelazar la música y la poesía de una manera profundamente encantadora. Con letra y música de Atahualpa Yupanqui, esta pieza -originalmente titulada Yo le canto a la luna- trascendió las fronteras de la provincia para convertirse en un himno del folklore nacional.

Sin embargo, detrás de sus versos más famosos, existe una historia de viajes solitarios y paisajes nocturnos que el propio "Don Ata" se encargó de relatar años más tarde. La génesis de esta zamba se remonta a las travesías que el artista realizaba a caballo entre la ciudad de Tucumán y Tafí del Valle.

Según recordaba Yupanqui, aquel recorrido de treinta horas implicaba atravesar cerros, quebradas y largos faldeos cuesta arriba y cuesta abajo. Para cumplir con esa extenuante tarea, el músico mantenía una mula en Acheral, una aldea tucumana que describía con nostalgia como un sitio que amó y que jamás pudo olvidar.

La osadía de Atahualpa Yupanqui

Durante casi una década, Atahualpa rechazó la posibilidad de realizar ese trayecto en automóvil, prefiriendo siempre el lomo de su animal para conectar con la naturaleza y el silencio. El compositor solía ensillar a las cuatro o cinco de la mañana, iniciando su marcha en plena oscuridad.

Atahualpa Yupanqui.

En su relato, destacaba que el amanecer recién lo encontraba a mitad del camino; por lo tanto, la luz de la luna era su única y fiel compañía durante las horas más silenciosas de su largo peregrinar por la montaña. Ese "montón de recuerdos e ideas" acumulados en sus viajes solitarios decantó finalmente en la necesidad de expresar su cariño permanente hacia Tucumán y su cielo.

La canción nació como un homenaje a esa presencia constante que velaba su paso por las sendas. El autor explicaba que su intención no era cantar por una simple cuestión estética, sino por una complicidad de años: "Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más, le canto porque ella sabe de mi largo caminar", declaraba con la sencillez de quien reconoce en el astro a un testigo de su propia historia.

Quién fue Atahualpa Yupanqui

Nacido como Héctor Roberto Chavero Aramburu en Pergamino, Atahualpa Yupanqui se consolidó como la figura más trascendente en la historia del folklore argentino. Su labor como cantautor, guitarrista y poeta sentó las bases de un género que utilizó para retratar la realidad del hombre de campo y los paisajes del interior.

Desde sus inicios, Yupanqui concibió la música como una herramienta de denuncia frente a las injusticias sociales. A lo largo de su extensa trayectoria, logró un equilibrio singular donde el compromiso político nunca opacó la calidad artística de sus composiciones. Esta profundidad lírica y técnica lo convirtió en un maestro y precursor para las generaciones posteriores de músicos populares.

Su relevancia trascendió las fronteras nacionales y obtuvo un importante reconocimiento en el exterior. En 1986, el gobierno de Francia lo distinguió con el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, un honor que subrayó su impacto cultural a nivel global. El artista falleció en Nîmes en 1992.