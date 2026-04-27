Tristeza y desesperación: Teresa Parodi contó la historia detrás de su clásico chamamé "Apúrate José"

Teresa Parodi compuso una de las piezas más icónicas del folklore argentino.

Apúrate José es una de las obras más emblemáticas de Teresa Parodi y su trascendencia se debe -en gran parte- a que refleja la realidad de muchas familias que viven a las orillas del Río Paraná. El chamamé surgió de un encuentro en un almacén de Estación Solari, un pequeño pueblo correntino donde la artista escuchó a una mujer relatar la odisea que acababa de vivir.

Aquel testimonio sobre la lucha contra la naturaleza y la porfía humana impactó tanto a la artista que compuso la obra de un solo tirón. Jacinta -así se llamaba la mujer- describía cómo el río comenzaba a desbordarse en una crecida que amenazaba con ser la más violenta de la zona. Mientras los vecinos cargaban lo poco que tenían hacia las tierras altas, su marido se resistía a evacuar.

Para José, dejar el rancho significaba perder su único refugio y prefería ignorar el peligro inminente. En su relato, la mujer detallaba la procesión de familias que buscaban el camino principal para ponerse a salvo; Jacinta intentaba convencer a su esposo con el recuerdo de tragedias pasadas y de aquellos que desaparecieron bajo el agua.

En medio de la desesperación, ella incluso llegaba a cuestionar su propia fe ante el desamparo de los isleños. La historia alcanzó su punto de máxima tensión cuando el agua acechaba la entrada de la casa. Ante la obstinación de José, Jacinta tomó la iniciativa para proteger a sus hijos.

Teresa Parodi.

Desde el umbral y con los niños de la mano, lanzó un grito final en guaraní que quebró la resistencia de su marido. De ese ruego desesperado nació uno de los clásicos más importantes del folklore nacional.

Letra completa de Apúrate José

Así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí

Cuando las aguas llegaron

Y se tuvieron que ir

Mezclando buen castellano

Con algo de guaraní

Esto fue lo que ella dijo

Yo lo voy a repeti

Apuráte José que ya está viniendo

La creciente otra vez y no sé por qué

Esta vuelta las aguas me dan más miedo

Todo el bicherío la está anunciando

Como nunca fue ¡haye José!

Ya junté los críos y el atadito en el terraplén

Doña Pancha vino al amanecer

Y se fue con Frete para el batel

Se llevó unas colchas y algunos trastos

En el carro cue

Ya pasó la Eulogia y camba maciel

Orillando el pueblo por el tapé

Apurá te digo que llega el río

Y no sé por qué

El silencio aturde asustándome

Nunca fue tan triste el atardecer

La virgencita que me perdone

Pero hace mucho que Dios se olvida

De los isleños jhei chupe

¡Ay, cómo sufre la gente pobre!

Calamidades mante le suelen pasar

Al pueblo, ¡haye José!

Te acordás la otra vez, los que no pudieron

Alcanzar el camino, nadie más los vio

La Evarista Luján, la de lo de Rios

Se quedó solita esperando al López

En el rancho allá y no se supo más

Cada viernes santo

Suelo rezarle el rosario angá

Apurá te digo! Fijáte bien

El Jacinto Gómez pasó también

Fue de lo del chino para buscarle

A la guaina de él

Ya junté el atado y los cunumí

Y a mi virgencita, la de itatí

Le pedí con rezos que nos ayude para salir

Hay que ir costeando el camino así

Apurá te digo! Añamemby!