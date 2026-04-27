Tristeza y desesperación: Teresa Parodi contó la historia detrás de su clásico chamamé "Apúrate José"

Apúrate José es una de las obras más emblemáticas de Teresa Parodi y su trascendencia se debe -en gran parte- a que refleja la realidad de muchas familias que viven a las orillas del Río Paraná. El chamamé surgió de un encuentro en un almacén de Estación Solari, un pequeño pueblo correntino donde la artista escuchó a una mujer relatar la odisea que acababa de vivir.
Aquel testimonio sobre la lucha contra la naturaleza y la porfía humana impactó tanto a la artista que compuso la obra de un solo tirón. Jacinta -así se llamaba la mujer- describía cómo el río comenzaba a desbordarse en una crecida que amenazaba con ser la más violenta de la zona. Mientras los vecinos cargaban lo poco que tenían hacia las tierras altas, su marido se resistía a evacuar.
Para José, dejar el rancho significaba perder su único refugio y prefería ignorar el peligro inminente. En su relato, la mujer detallaba la procesión de familias que buscaban el camino principal para ponerse a salvo; Jacinta intentaba convencer a su esposo con el recuerdo de tragedias pasadas y de aquellos que desaparecieron bajo el agua.
En medio de la desesperación, ella incluso llegaba a cuestionar su propia fe ante el desamparo de los isleños. La historia alcanzó su punto de máxima tensión cuando el agua acechaba la entrada de la casa. Ante la obstinación de José, Jacinta tomó la iniciativa para proteger a sus hijos.
Desde el umbral y con los niños de la mano, lanzó un grito final en guaraní que quebró la resistencia de su marido. De ese ruego desesperado nació uno de los clásicos más importantes del folklore nacional.
Letra completa de Apúrate José
Así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí
Cuando las aguas llegaron
Y se tuvieron que ir
Mezclando buen castellano
Con algo de guaraní
Esto fue lo que ella dijo
Yo lo voy a repeti
Apuráte José que ya está viniendo
La creciente otra vez y no sé por qué
Esta vuelta las aguas me dan más miedo
Todo el bicherío la está anunciando
Como nunca fue ¡haye José!
Ya junté los críos y el atadito en el terraplén
Doña Pancha vino al amanecer
Y se fue con Frete para el batel
Se llevó unas colchas y algunos trastos
En el carro cue
Ya pasó la Eulogia y camba maciel
Orillando el pueblo por el tapé
Apurá te digo que llega el río
Y no sé por qué
El silencio aturde asustándome
Nunca fue tan triste el atardecer
La virgencita que me perdone
Pero hace mucho que Dios se olvida
De los isleños jhei chupe
¡Ay, cómo sufre la gente pobre!
Calamidades mante le suelen pasar
Al pueblo, ¡haye José!
Te acordás la otra vez, los que no pudieron
Alcanzar el camino, nadie más los vio
La Evarista Luján, la de lo de Rios
Se quedó solita esperando al López
En el rancho allá y no se supo más
Cada viernes santo
Suelo rezarle el rosario angá
Apurá te digo! Fijáte bien
El Jacinto Gómez pasó también
Fue de lo del chino para buscarle
A la guaina de él
Ya junté el atado y los cunumí
Y a mi virgencita, la de itatí
Le pedí con rezos que nos ayude para salir
Hay que ir costeando el camino así
Apurá te digo! Añamemby!