Alternativas legales a Xuper TV y Magis TV para ver películas y series gratis: cuáles son y qué contenidos ofrecen

Existen varias alternativas para ver series y películas gratis.

El consumo de contenido vía streaming ha recorrido una transformación radical. Durante años, aplicaciones como Xuper TV y Magis TV ganaron terreno bajo la promesa de acceso total sin costo. Estas aplicaciones ilegales operan por fuera del marco legal debido a que distribuyen contenido sin licencias ni autorización de los propietarios de los derechos de autor.

Sin embargo, el panorama en 2026 es bastante distinto: la persecución legal contra la piratería se ha intensificado, resultando en bloqueos de dominios constantes, riesgos de seguridad informática y una experiencia de usuario interrumpida por la inestabilidad técnica. Frente a este escenario, los espectadores están migrando hacia ecosistemas legales que ofrecen gratuidad sin comprometer la integridad de sus dispositivos.

La cantidad de aplicaciones de streaming sigue creciendo.

Plataformas alternativas para disfrutas series y películas gratis

Pluto TV: se mantiene como el referente del modelo FAST (Free Ad-supported Streaming TV). Ofrece cientos de canales en vivo y miles de películas sin necesidad de crear una cuenta. Su interfaz imita la televisión tradicional, permitiendo un "zapping" digital fluido y libre de suscripciones.

ViX: es el servicio líder para contenido en español de Televisa Univision. Su catálogo es imbatible en cuanto a novelas clásicas, series originales y eventos deportivos. Es la opción predilecta para quienes buscan la calidez de la producción latina con la máxima calidad de imagen.

Tubi: con un crecimiento exponencial este año, Tubi presenta un catálogo extenso de cine internacional y producciones independientes. Su modelo de negocio se basa en anuncios cortos y estratégicos, lo que permite acceder a títulos que muchas veces no se encuentran en las plataformas de pago más populares.

Mercado Play: la plataforma de streaming gratuita de Mercado Libre, disponible dentro de su app oficial, ha consolidado su oferta. Al estar integrada en un ecosistema que millones ya utilizan para compras, se vuelve la opción más accesible y directa para ver películas sin descargar aplicaciones adicionales.

Plex: más que un simple reproductor, cuenta con más de 600 canales de televisión gratuitos y funciona como centro multimedia personal. Su capacidad para organizar bibliotecas propias junto a su oferta de canales en vivo la posiciona como una herramienta versátil y sofisticada.

En conclusión, la era de las aplicaciones sin rastro, sin licencias y sin autorizaciones, parece estar llegando a su fin. La robustez de estos servidores legales garantiza una reproducción sin cortes, libre de malware y, sobre todo, con la tranquilidad de que el contenido consumido respeta los derechos de autor. En 2026, el entretenimiento gratuito ya no es sinónimo de riesgo.