Ver la Champions League en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por qué no recomiendan hacerlo

Ver partidos de fútbol en streaming ilegal es una práctica riesgosa.

La UEFA Champions League es el torneo de clubes más prestigioso del fútbol europeo, donde participan los mejores equipos del continente y que cada temporada concentra millones de espectadores en todo el mundo. Su popularidad hace que muchos fanáticos busquen alternativas para ver los partidos en vivo, especialmente cuando se trata de instancias decisivas como semifinales o la final.

Los servicios ilegales de streaming

En ese contexto aparecen plataformas como Fútbol Libre y Xuper TV. Fútbol Libre es un sitio que recopila enlaces de transmisiones deportivas alojadas en terceros, sin autorización. Por su parte, Xuper TV, al igual que otras apps similares, ofrece acceso gratuito a canales y eventos deportivos pagos, incluyendo la Champions League, mediante archivos descargados fuera de tiendas oficiales.

El principal problema es que estas opciones son ilegales. No cuentan con derechos de transmisión y, por lo tanto, violan la propiedad intelectual. De hecho, distintos fallos judiciales y acuerdos internacionales han impulsado el bloqueo de este tipo de plataformas en países como Argentina, en un intento por frenar la piratería digital.

Riesgos de descargar Fútbol Libre y Xuper TV

Pero el riesgo no es solo legal. Especialistas en ciberseguridad advierten que usar aplicaciones como Fútbol Libre o Xuper TV puede exponer a los usuarios a malware, robo de datos personales y fallas en los dispositivos. Esto ocurre porque, al no estar disponibles en tiendas oficiales, deben instalarse mediante archivos APK de origen desconocido, lo que elimina controles básicos de seguridad.

Además, estas apps pueden incluir troyanos, spyware o programas que se ejecutan en segundo plano sin el consentimiento del usuario, afectando tanto la privacidad como el rendimiento del equipo. En algunos casos, incluso pueden utilizar el dispositivo como parte de redes maliciosas o robar información sensible como contraseñas.

Xuper TV es una aplicación que no tiene permisos de distribución.

El atractivo de “ver gratis” termina siendo engañoso: el costo puede ser mucho mayor en términos de seguridad digital e incluso consecuencias legales. A esto se suma que la calidad de transmisión suele ser inestable, con cortes, retrasos o baja resolución, lejos de la experiencia que ofrecen los servicios oficiales.

Por eso, la recomendación es clara: evitar Fútbol Libre, Xuper TV y cualquier plataforma pirata. Para ver la Champions League de forma segura y legal, lo mejor es optar por señales autorizadas como ESPN a través del cable o servicios de streaming oficiales que cuenten con los derechos de transmisión en cada país.